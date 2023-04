En æra er slut: Ny skak-verdensmester fundet

Det skabte furore i den internationale skakverden, da Magnus Carlsen sidste år endeligt meldte ud, at han efter et årti som verdensmester i skak ikke havde tænkt sig at stille op til titelforsvaret i 2023.

Formatet var for kedeligt, og titlen betød ikke så meget, som den havde gjort engang, lød forklaringen.

I stedet stod VM-kampen mellem russiske Ian Nepomniachtchi, der spillede VM mod Carlsen sidste år, og kinesiske Ding Liren.

Søndag vandt Liren så titlen efter tre ugers VM og 18 indbyrdes partier.

Kinesiske Ding Liren er den 17. skakverdensmester i historien. Foto: Ritzau Scanpix/AFP

Afgjort i tie-break

Efter de 14 indledende partier havde ingen af de to kombattanter formået at gøre forskellen. Det stod helt lige i point, 7-7.

Derfor skulle verdensmesterskabet afgøres i en tie-break. Og her var 30-årige Ding Liren stærkest og afgjorde kampen med en sejr med de sorte brikker i fjerde parti.

Han bliver dermed den første kinesiske skakverdensmester i historien.

Ian Nepomniachtchi (th) spillede også VM-kamp sidste år. Dengang tabte han til Magnus Carlsen. I år blev det til endnu et nederlag. Foto: Vladislav Vodnev/Ritzau Scanpix

- Jeg startede med at lære skak som fireårig. Jeg har brugt 26 år på at spille og analysere, prøve at forbedre mine skakfærdigheder på forskellige måder, lød det fra Ding Liren efter sejren.

- Nogle gange troede jeg, at jeg var afhængig af skak. Jeg kunne ikke finde andre hobbyer, der gjorde mig glad. Denne kamp reflekterer dybden af min sjæl.

En norsk skakæra er derfor slut. Og en ny, kinesisk er begyndt.