Endnu en OL-helt fundet død

Det amerikanske bobslædemiljø er dybt rystet, efter det er kommet frem, at Pavle Jovanovic blev fundet død 3. maj.

Blot 43 år gammel valgte den tidligere OL-stjerne at tage sit eget liv, hvilket er anden gang på tre år, at et fremtrædende medlem af den amerikanske bobslædefamilie er gået bort ved egen hånd.

Således miksede Steven Holcomb i maj 2017 en uoverskuelig dosis af alkohol og sovepiller, der endte med at koste ham livet.

De to bobslædekørere deltog begge ved vinter-OL i Torino i 2006.

'Min egen legende'

Jovanovic efterlader sig et gevaldigt hul, hvis man skal tro de reaktioner, der er kommet fra tidligere holdkammerater i toppen af den amerikanske bobslædesport.

- Pav, jeg kan ikke tro, at det er nødvendigt at skrive endnu et af disse, skriver Steve Mesler på Instagram.

– Jeg kan ikke tro, at det er dig, jeg nu skriver om. Min egen legende. Atleten, der satte standarden for fokus, dedikation, grundighed og drive, har på tragisk vis taget sit eget liv som 43-årig, skriver han.

Pavle Jovanovic sammen med Todd Hays, Bill Schuffenhauer og Steve Mesler ved World Cup-afdelingen i Altenberg, Tyskland i 2004. Foto: Eckehard Schulz/AP/Ritzau Scanpix

Det amerikanske hold bestående af (fra venstre) Steve Mesler, Brock Kreitzburg, Steve Holcomb og Pavle Jovanovic har vundet World Cup-sølv i Lake Placid i december 2007. Foto: Todd Bissonette/AP/Ritzau Scanpix

Mens Holcomb målt på internationale medaljer var større med hele 60 World Cup-medaljer og ti VM-medaljer, nåede Pavle Jovanovic i den grad at manifestere sig også.

Mesler kalder ham den bedste bobslædekører på planeten i seks år og: 'Den bedste holdkammerat, man overhovedet kunne drømme om'.

- Han lærte mig at tage sig af sine holdkammerater, om søvn, kost, mental restitution og arbejdsmentalitet i træningslokalet. Han lærte mig om behovet for at være mentalt sund – ikke for livet men for at opnå succes som sportsudøver. Og det kan måske være en del af hans nedtur, siger Mesler og ripper op i et faktum, der er overgået tusinder af sportsfolk gennem årtier:

'Slet ingenting'

- For hvad sker der med personen, der er bedst kendt for at være enten 150 procent fokuseret eller slet ingenting, pludselig opdager, at det der ’slet ingenting’ pludselig er det, man er 150 procent fokuseret på, siger han en anelse snørklet.

Det er dog ikke svært at lure, hvad han mener. For tomrummet har været og er enormt for mange sportsudøvere, den dag de lægger karrieren på hylden. Mange har enten ikke forberedt sig på livet efter karrieren, eller også venter der en tilværelse, de slet ikke havde forestillet sig.

Væk er presset, konkurrencen, opmærksomheden samt alt det, man i årevis har bygget sin identitet op omkring.

Men modsat Holcomb havde Pavle Jovanovic ikke været ramt af depression – eller udtalt sig åbent om et selvmordsforsøg, der var gået galt. Sagt med andre ord: Det er kommet bag på så godt som alle, at Jovanovic har begået selvmord.

For Jason Dorsey, der som Mesler er tidligere holdkammerat med Jovanovic, er det noget, der skal arbejdes mere med for at blive klogere.

- Du ved aldrig, hvad folk går gennem alene baseret på deres optræden udadtil. Vi bliver nødt til at tale med dem og lytte mere. Det kommer jeg til at arbejde mere med fremadrettet, skriver han på Facebook.

To års dopingkarantæne

Til det responderer en anden tidligere holdkammerat, Clayton Meeks:

- For mig var Pav den der selvsikre atlet, der altid havde skuldrene til at bære sin frækhed og pågåenhed. Men man ved aldrig, hvad der foregår i andre mennesker hoveder, skriver han.

Pavle Jovanovic hyldes igen og igen af så godt som alle i og omkring bobslædemiljøet. Men hans karriere og liv var ingen dans på roser.

Således missede han i 2002 de olympiske vinterlege, da han afsonede en toårig karantæne som følge af en positiv dopingprøve.

Han vendte dog retur med glans, da han vandt bronze ved VM i 2004.

Steve Mesler skriver på nettet, at han vil gøre sit til, at Jovanovic’ venner og familie får det sande billede af stjernen at kende.

- Pavle var konge. Han VAR standarden. I dag sørger vi over den anden olympiske bobslædekører på tre år. I dag sørger jeg over den anden af seks mænd, jeg deltog ved OL sammen med. Dét er et problem, skriver han.