Er hun planetens mest veltrænede kvinde?

Islandsk superkvinde viser topform og vil have revanche for sidste års VM, hvor hun konkurrerede med sit andet brækkede ribben

Hun har været med i filmen 'Fittest on earth: A Decade of Fitness'. Og med 1,4 millioner følgere på Instagram er islandske Sara Sigmundsdottir en af crossfit-sportens absolutte verdensstjerner.

Senest har den 26-årige kvinde i sidste uge vundet Crossfit Open, der fungerer som en slags kvalifikation til Crossfit Games, der er sportens VM.

- At vinde The Open er selvfølgelig noget, jeg er meget glad for, siger Sigmundsdottir til CNN.

VM mangler islændingen stadig at vinde, selvom hun har været blandt favoritterne siden sin entre i 2015. Særligt sidste år var det ærgerligt at misse guldet, selvom noget af optakten røg med et brækket ribben.

- Jeg havde aldrig været i så god form som her. Jeg har aldrig været så fit og og været så let. Jeg følte mig fantastisk, og at jeg peakede på det rigtige tidspunkt, siger Sigmundsdottir.

Men under opvarmningen til en af øvelserne på førstedagen brækkede hun et nyt ribben.

- Jeg forsøgte at skjule det for min træner, for jeg vidste, at han ville trække mig ud, hvis han vidste det.

- Men hvis jeg havde brækket et ribben, så ville det ikke gøre mere ondt. Det var bare en brækket knogle, og det kunne jeg leve med, siger den islandske superkvinde.

Hun gennemførte ni øvelser, før smerterne blev for store, og træneren kunne se, at noget var galt og kastede håndklædet.

Islændingen endte derfor som nummer 37 efter at være blevet nummer tre, tre og fire mellem 2015 og 2017. Men i år skal det være, og sejren i Crossfit Open var et godt signal inden VM, der afvikles fra 29. juli til 4. august i USA.

Julie Hougård Nielsen og Frederik Aegidius er de danske mestre i disciplinen. De blev henholdsvis nummer 39 og nummer 18 ved Crossfit Open.

