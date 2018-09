Familien fortæller: Sådan døde folkekær idrætsstjerne

Det var en aggressiv bakterie i lungerne, der var årsagen til, at Sverige forleden mistede en de mest folkekære idrætsstjerner, bryderen Frank Andersson.

To dage forinden havde den tidligere tre dobbelte verdensmester og firedobbelte europamester gennemgået en syv timer lang kompliceret hjerteoperation på Karolinska Sygehus i Stockholm.

Den 62-årige bryder, realitystjerne og især far til fem var igen opadgående og modtog besøg fra familie og venner, da han fik stærke smerter i maven.

Det betød, at han kom tilbage på operationsbordet, men han var ikke som frygtet ramt af en blodprop, men han kom i stedet i behandling med antibiotika.

Nu har familien fundet anledning til at gå ud i pressen for at fortælle om dødsårsagen -- altså en aggressiv bakterie i lungerne.

Efter at have stoppet at bryde græsk-romersk var den tidligere verdensmester og europamester med i det omrejsende wrestlershow, inden han trak sig tilbage fra sporten og betrådte dansegulvet i den svenske udgave af Vild med dans'.

Frank Anderssons største skuffelse var, at han kun fik bronze ved et afbudsramt OL i Los Angeles i 1984 (Foto: AP)

Frank Andersson var en af 'de fantastiske fem' fra årgangen 1956, som ikke bare henrykte i Sverige, men langt ud over grænserne i 70'erne og 80'erne.

Derfor har flere svenske idrætspersonligheder hyldet den afdøde bryder på Twitter.

Læs her var den tidligere Liverpool-spiller Glenn Hysén og golfstjernen Jesper Parnevik f. eks. har lagt ud:

Vila i frid Frank Andersson — Glenn Hysén (@Glenn_Hysen) 9. september 2018

RIP Frank Andersson, your wrestling skills,personality and charisma will never be forgotten#truelegend — Jesper Parnevik (@JesperParnevik) 9. september 2018

Sidste år fik en anden af de fantastiske, den fem-dobbelte Wimbledon-mester Björn Borg 'genopfrisket' en fantastisk karriere med en spillefilm.

Björn Borgs flotte tenniskarriere blev sidste år til en spillefilm (Foto: AP)

Skistjernerne, den fire-dobbelte OL-guldvinder i langrend, Thomas Wassberg og den dobbelte OL-guldvinder i slalom og storslalom, Ingemar Stenmark blev flere gange nævnt i forbindelse med Vinter OL i Pyeongchang, Sydkorea.

Da den enlig kvinde i femkløveret, løberen Linda Haglund døde for nogle år siden af kræft, og blev hun i nekrologerne omtalt som Sveriges største kvindelige løbernavn.

Dansk OL-stjerne i kæmpe sats: Kan score kassen på ny drøm

Sportsstjernerne, der døde for åben tv-skærm