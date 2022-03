Fanget i Rusland: Familien lider

Det er noget af en knibe, den amerikanske basketballprofil Brittney Griner er havnet i.

Den dobbelte olympiske guldvinder blev pågrebet i Sheremetyevo International Airport, hvor hun angiveligt medbragte en vape pen med cannabisolie. En forseelse, der kan give op til år i et russisk fængsel.

Ikke just en drømmesituation. Og slet ikke for en sort, homoseksuel amerikansk kvinde på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Rusland og USA er historisk anspændt som følge af krigen i Ukraine.

De russiske myndigheder har ikke frigivet oplysninger i sagen, og hjemme i USA er Brittney Griners hustru, Cherelle, plaget af bekymring for sin fængslede ægtefælle.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Vi elsker dig babe! Folk siger, 'hold jer beskæftigede'. Men der er ikke en opgave i denne verden, der kan forhindre nogen af os i at bekymre os for dig. Mit hjerte, vores hjerter, springer slag over hver eneste dag', skriver hun i et gribende opslag.

'Jeg savner din stemme. Jeg savner din tilstedeværelse. Du er vores person. Der er ingen ord, der kan beskrive denne smerte. Jeg lider. Vi lider. Vi venter på den dag, hvor vi kan give dig kærlighed som en familie', skriver den bekymrede hustru.

Anholdelsen af den amerikanske landsholdsspiller har vakt bekymring, fordi flere internationale eksperter vurderer, at de russiske myndigheder kan benytte hende som et middel i magtspillet med USA. Det kan du læse mere om her: Ekspert advarer: Hun kan blive Putins gidsel

Brittney Griner har siden 2013 spillet for Phoenix Mercury i den bedste amerikanske kvindeliga, WNBA.

I pauserne i den amerikanske sæson har hun repræsenteret Zhejiang Golden Bulls i Kina og UMMC Ekaterinburg i Rusland.

Hun har vundet olympisk guld med USA i 2016 og 2020, ligesom hun to gange har været med til at vinde VM.

