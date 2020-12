Fanget på video: Træner slår barn

NBA-stjernen LeBron James reagerer efter en hændelse, hvor en ungdomstræner slår på et barn

En ungdomsfodboldtræner fra Savannah har fået forbud mod at være træner, efter han har gentagne gange slår en en lille dreng. Hændelsen blev filmet, og nu er videoen dukket op og gået viralt.

Optagelsen viser Gerrel Williams, der træner et U9-hold i amerikansk fodbold i USA, slå en af sine spillere to gange i hovedet. Slagene sender drengen grædende fra banen.

Videoen er blevet set millioner af gange, og har naturligvis også fanget de store sportsstjerners opmærksomhed.

NBA-superstjernen LeBron James er en af dem, der nu reagerer.

'Det må ikke ske. Det kunne have været mit barn. Hvis jeg havde været der, var helvede brudt løs', skriver LeBron James på Instagram.

NFL-legenden Shannon Sharpe har også været kommentere sagen i et Instagram opslag, hvor han skrev, at han ville angribe enhver, der gjorde det mod hans barn.

'Selv hvis det ikke var mit barn, ville jeg piske ham. Jeg vil ikke lade nogen slå på de svage eller sårbare foran mig. Det kommer ikke til at ske', skriver Shannon Sharpe på Instagram.

Nu har han fået karantæne

Den voldsomme episode har naturligvis fået konsekvenser for Gerrel Williams. Amerikansk ungdomsfodboldforbund, American Youth Football, har reageret på videoen, og forbudt Gerrel Williams at træne et hold igen.

- Vi er naturligvis skuffet over trænerens handlinger, det er i uoverensstemmelse med den grundlæggende værdi af ungdomsidræt, siger American Youth Fottballs administerende vicepræsident, Adam Laufer til TMZ.

Foto: American Youth Football

Nu er Gerrel Williams ude og undskylde for sin handling i en video på Facebook.

- Jeg gjorde noget forkert. Der er ingen undskyldning for min handling, siger han. Dertil tilføjer han, at han håber, drengen vil tilgive ham, og at hans forældre har gjort det, siger Gerrel Williams.

Ekspertens råd: Skift danskere ind!

'Han er det sjældent attraktive valg'

Eksperten råder: Hun er det fuldstændigt oplagte valg