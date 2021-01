Fans griner over stjernebrud: Maskot fik sin vilje

En NHL-maskot gjorde sig vittig i 2019 og ville have Lindsey Vonn for sig selv. Nu er skistjernen igen single

Det er aldrig sjovt, når kærligheden brister.

Alligevel kan flere vittige sjæle ikke stå for fristelsen over et godt grin på de sociale medier, efter skidronningen Lindsey Vonn og NHL-spilleren P.K. Subban er gået fra hinanden.

Se billederne her: Vonn for fræk til USA

Efter nyheden kom frem om bruddet, er et i forvejen ikonisk billede af Philadelphia Flyers-maskotten Gritty gået viralt.

Gritty var i 2019-sæsonen ikke bleg for at gøre P.K. Subban opmærksom på, at han havde scoret over evne ved at lande et forhold til skønheden Lindsey Vonn.

Og nu går Grittys ord altså igen sin 'sejrsgang' på Twitter med tilhørende vittige kommentarer.

Det var kort inden nytår, at P.K. Subban og Lindsey Vonn begge offentliggjorde, at de ikke længere er i et forhold.

De to har dannet par i godt og vel tre år og nåede endda at blive forlovet i 2019. Årsagen til bruddet nævnes ikke.

