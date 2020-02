Fik dødstrusler efter opslag: - Kobes død var karma

En skoleinspektør er blevet suspenderet og modtager nu trusler efter et stødende facebook-opslag om den tidligere Los Angeles Lakers-spiller, der døde i et helikopterstyrt

Internettet glemmer aldrig.

Det har en tidligere skoleinspektør ved Camas High School i Washington, USA, for alvor fået lov at mærke, da hun på Kobe Bryant dødsdag skrev:

'Lad mig være ærlig. For mig virker det som om, at en voldtægtsforbryder blev indhentet af karma i dag'.

Det nu slettede indlæg på Facebook, der kom frem i lyset i begyndelsen af februar, refererer til en episode tilbage i 2003, hvor Kobe Bryant blev anklaget for voldtægt. Sigtelserne blev dog droppet, da Kobe Bryant offentlig udsendte en undskyldning til kvinden, der anklagede ham. Sagen blev derved afgjort ved en civil retssag.

Skoleinspektøren med det borgerlige navn Liza Sejkora er nu blevet suspenderet fra sit arbejde. Det skriver NBC.

Liza Sejkora har i kølvandet på opslaget modtaget et hav af trusler. Ikke bare møntet på hende selv, men også på den pågældende skole, hvor hun er ansat, hvilket førte til aflysning af alt undervisning for 2124 elever i to dage.

Postyret fik den hjemsendte skoleinspektør på bedre tanker, da hun i et brev til både elever og forældre undskylder for bemærkningen:

'Jeg vil gerne sige undskyld for at antyde, at hans død er fortjent'.

Hun uddyber, at opslaget var et 'upassende og smagløst opstød', hvorfor hun beder offentligheden om en chance til.

'Jeg prøver altid at gøre, hvad der er rigtigt. Lige i denne her situation, tænkte jeg mig ikke ordentligt om, inden opslaget blev postet, og det fortryder jeg meget, at jeg ikke gjorde', skriver hun i brevet.

Kobe Bryant var i sin aktive karriere hos Los Angeles Lakers en af de største sportsstjerner i USA, og han regnes for en af de bedste spillere i NBA gennem tiderne.

Han var i helikopteren på vej til en ungdomsturnering i basketball, da tragedien indtraf. Samtlige ni personer om bord, deriblandt Kobe Bryant og hans 13-årige datter, Gianna, blev dræbt, da helikopteren ramte ind i en bjergside i tåget vejr den 26. januar.

En journalist ved avisen Washington Post blev ligeledes suspenderet fra sin arbejdsplads, da hun i et tweet insinuerede, at Kobe Bryant var skyldig i voldtægt.

