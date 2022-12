Fik dødstrusler under kamp

Warriors-profilen Draymond Green blev under kampen mellem Golden State Warriors og Milwaukee Bucks udsat for dødstrusler af en fan, der sad på tribunen

Det var ikke nogen sjov dag på kontoret for Draymond Green natten til onsdag.

Udover, at han og Golden State Warriors tabte 111-128 til Milwaukee Bucks, blev Green også udsat for dødstrusler midt under kampen af en fan fra tribunen.

Det skriver TMZ.

Under kampen begyndte Green at knap så pæne gloser med en fan, der råbte fra tibunen. Kort efter gik Green over til en af kampens dommere og fortalte om episoden.

Dommeren tog hurtigt affære og inden længe var fanen blevet eskorteret væk af sikkerhedspersonalet i arenaen.

Foto: Andy Lyons/Ritzau Scanpix

Efter kampen blev den 32-årige amerikaner spurgt ind til episoden af pressen, og uden at gå i detaljer løftede han sløret for, hvad fanen sagde.

- Han sagde nogle truende ting i forhold til mit liv, forklarede en kortfattet Draymond Green, der tidligere i indeværende sæson, har slået sin egen holdkammerat i et raserianfald.

Det var da også lige ved at koge over for Green, der dog valgte den fornuftige udvej.

- Jeg var så tæt på at gå over til ham, men valgte at sige det til dommeren i stedet. Og han sagde med det samme, at personen skulle væk fra lægterne.

Bucks har efter kampen meldt ud, at de undersøger sagen.