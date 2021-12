Fire øjeblikke der rystede os

Som 2020 var sportsåret 2021 voldsomt præget af corona-pandemien.

Aflysninger, udsættelser, kampe og turneringer uden tilskuere og afbud på stribe som følge af sygdom.

Alligevel vil året gå over i historien som ét af de bedste for dansk idræt nogensinde. Rent sportsligt.

For der var episoder og oplevelser, vi ville have været foruden. Elskede personer blev taget fra os, og én var kortvarigt død, inden dygtige læger fik ham genoplivet.

2021 var på mange måder ikke som så mange andre år i dansk idræt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dramaet over alle i Kairo

Dansk jubel i Kairo, da Egypten er besejret. Men det tog sin tid. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix

Dato: 27. januar:

Sted: Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Egypten

Anledning: VM-kvartfinalen i herrehåndbold

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var nær aldrig endt i den guld-triumf, som siden er gået over i historiebøgerne. Danmarks forsvar af VM-titlen i herrehåndbold var så tæt på skibbrud, at de involverede den dag i dag sikkert stadig kan få koldsved over tanken.

En alt for let indledende gruppe blev fulgt op af nye storsejre i mellemrunde over Qatar og Japan, inden Kroatien i den sidste kamp heller ikke kunne yde modstand og tabte med utrolige 12 mål.

Danmark stormede mod en ny triumf.

Men så ventede værterne i kvartfinalen. Danmark havde rimelig komfortabelt slået nordafrikanerne ved de seneste to VM-slutrunder i 2017 og 2019, men nu var Egypten på hjemmebane. De havde slået russerne på vejen og kun tabt med et enkelt mål til svenskerne.

Danmark var advaret. Men ingen havde alligevel regnet med det, der ventede.

Niklas Landin blev en af heltene, da han nappede to straffekast. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix

Undervejs førte Danmark med tre, men det blev smidt, og så fulgtes de to hold til sidste sekund. Danmark var endda begunstiget af en overtalssituation i sidste angreb ved 28-28, men Mikkel Hansen smed bolden væk få sekunder før tid.

Og så måtte de i forlænget spilletid.

Her var Danmark igen ovenpå, førte 34-33 og havde bolden, som tiden ebbede ud. Men Mikkel Hansen valgte, netop som dommeren fløjtede, at smide bolden væk, hvorfor dommerbordet ikke så anden udvej end at give ham rødt kort og tildele egypterne straffekast.

Det scorede de på, og så måtte holdene ud i en ny omgang forlænget spilletid.

Her var egypterne så ovenpå og førte 35-34, da Danmark skulle score i de sidste sekunder. Men nu var det værternes tur til at kvaje sig. De pådrog sig et rødt kort, mens Danmark fik straffekast, som Magnus Landin skulle score på for at tvinge kampen ud i straffekast-afgørelse.

Kiel-fløjen stod for det umenneskelige pres og tordnede bolden i kassen via foden af den ene stolpe.

Og så var det bror Niklas' tur til at brillere.

Han nappede to af de egyptiske afslutninger, og så kunne en usvigeligt sikker Lasse Svan Hansen score målet til 39-38, der sendte Danmark i semifinalen.

- Jeg har sgu aldrig prøvet noget lignende. Det var en rutsjebanetur af de helt store, sagde Niklas Landin til Ekstra Bladet efter kampen.

Kåret til turneringes bedste venstre back OG mest værdifulde spiller overhovedet ved VM 2021 - og selvfølgelig også dansk topscorer. Mikkel Hansen i aktion mod Egypten i kvartfinalen. Foto: Mohamed Abd El Ghany/AP/Ritzau Scanpix

Efterfølgende oplevede Mikkel Hansen en voldsom hetz på specielt de sociale medier.

Han stillede sig efterfølgende op i TV 2's studie efter semifinalesejren over Spanien og sagde blandt andet:

- Vi er i en verden og et samfund i dag, hvor det er blevet så let at kritisere folk. Der er ikke så mange, der tør face-to-face, men online er det let at spille klog. Diverse mennesker hjemme i stuerne, der aldrig nogensinde har været i en situation som det der. Det vil altid være let at sidde og pege fingre.

Da havde han lige brændt banen af mod spanierne, scoret 12 mål og leveret fem målgivende afleveringer. Han blev i øvrigt også topscorer mod Egypten med ti mål - og tilsvarende i finalen mod Sverige med seks mål.

Sådan gik det videre:

Danmark besejrede Spanien 35-33 i semifinalen og endelig Sverige i finalen med 26-24 og blev dermed verdensmester for anden gang i træk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mareridtet i Parken

Simon Kjær og de øvrige landsholdsspillere anede ikke, om Christian Eriksen ville overleve i de forfærdelige minutter efter stjernens kollaps. Foto: Lars Poulsen

Dato: 12. juni

Sted: Parken, København

Anledning: EM-kampen mellem Danmark og Finland

Det lignede en dansk sejr. Finnerne var et dårligere hold og kunne slet ikke følge med sin modstander i den første EM-kamp nogensinde for dem. Samtidig måtte de slås med at være på udebane i Parken, hvor et feststemt publikum bakkede godt op om sine spillere.

Finnerne formåede dog at holde stand de første 43 minutter.

Men så ændrede alt sig.

Finnerne havde ekspederet bolden ud over sidelinjen til dansk indkast. Joakim Mæhle tog det hurtigt og kastede kort til Christian Eriksen, der var tættest på. I samme øjeblik bolden ramte den danske stjerne og røg tilbage til Mæhle, faldt Eriksen forover.

Og der blev han liggende. Dommer Anthony Taylor og en finsk modstander så hurtigt, at noget var helt galt og fik tilkaldt lægestaben. På få sekunder ændrede en skøn sommeraften sig til et mareridt.

Anfører Simon Kjær spurtede trekvart banelængde for at komme sin ven til undsætning, og lægerne begyndte kort efter på hjertemassage. Da stod det klart for alle, at Christian Eriksens liv var i fare.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Foto: Lars Poulsen

Spillerne var i chok, brød ud i tårer og hæklede sig sammen omkring deres holdkammerat, mens han var under akut behandling. Christian Eriksens kæreste, Sabrina, græd. Simon Kjær var i tårer, da han forsøgte at trøste hende. Parken og en hel fodbold-nation var gået i chok.

De bar en båre ind. Christian skulle bæres ud, mens alle spurgte sig selv og sin sidemand om det samme: Var han i live? Eller var han død? Svaret kom kort efter. For Eriksen kiggede op og direkte ind i en kameralinse, der i et brøkdel af et sekund fangede blikket.

Lettelse. Og glæde.

Spillerne var gået i omklædningsrummet. Og der herskede tvivl om, hvorvidt kampen skulle genoptages.

Det endte den med at blive. Men det var en flok rystede danske spillere, der gik på banen. Danmark var toneangivende så godt som hele den resterende del af kampen og fik blandt andet et straffespark. Men scoringer blev det ikke til. Til gengæld udnyttede finnerne deres eneste chance i den anden ende og sikrede en fuldstændig ligegyldig 1-0-sejr.

Sådan gik det videre:

Christian Eriksen blev indlagt på Rigshospitalet og havde det ifølge meldingerne godt - situationen taget i betragtning. Han blev snart udskrevet og nåede omkring landsholdslejren for at hilse på sine kollegaer.

Han fik indopereret en ICD-enhed - en hjertestarter, der skal hjælpe hjertet med at slå, hvis det skulle sætte ud igen.

Han har endnu ikke genoptaget karrieren og er på vej væk fra Inter og Serie A, hvor det ikke er tilladt at spille med hjertestarter.

Danmark tabte den efterfølgende kamp til Belgien men slog derpå Rusland, inden først Wales og så Tjekkiet også blev overvundet, inden England i semifinalen vandt efter forlænget spilletid.

Landsholdet kunne også uden Eriksen. Her fejres sejren over Tjekkiet i kvartfinalen i Baku. Foto: Lars Poulsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det danske styrt i Izu

Se det absurde sammenstød! Se det absurde sammenstød her.

Dato: 3. august

Sted: Izu Velodrome, Shizuoka, Japan

Anledning: OL-semifinalen i 4000 meter holdforfølgelse

--------- SPLIT ELEMENT ---------

At Danmark kørte sig i OL-finalen i 4000 meter holdforfølgelse på velodromen i Shizuoka var nærmest naturstridigt.

Holdet var blandt favoritterne før OL, men det skulle vise sig, at betingelserne var overordentligt vanskelige for Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg og Rasmus Pedersen i de vilde dage i begyndelsen af august.

Med det halve Danmark kiggende med i formiddagstimerne dansk tid havde kvartetten ellers sat olympisk rekord med 3.45,014 minutter. Og det var i kvalifikationen. Et halvt sekund hurtigere end italienerne, der nu ellers også så gode ud.

Men så begyndte det.

For danskerne kørte med skadesforebyggende tape på skinnebenene. Og det blev bemærket på de sociale medier. Danskerne mente, de havde fået godkendelse, men UCI hævdede, at kun én rytter havde fået lov.

Droppede det til semifinalen

Kritikken gik på, at der var dansk fordel, fordi det havde en aerodynamisk effekt.

I sidste ende fik den danske delegation medhold - mod at man droppede tapen til semifinalen mod Storbritannien.

Her gik det også over stok og sten. Danmark var flyvende og tordnede mod en finaleplads, da katastrofen indtraf. En britisk rytter, der havde sluppet sit hold og blot skulle trille i mål, blev indhentet af danskerne med Frederik Rodenberg i spidsen. Danskeren havde som altid fokus ned i gulvet og så ikke den uventede forhindring, som han kolliderede med. Og væltede.

Mens briterne fuldførte løbet, stoppede danskerne med at køre. De første meldinger gik på, at danskerne skulle diskvalificeres for at have ramt en modstander, men der var også forlydener om, at briterne havde tabt, da deres tredjemand var blevet indhentet, hvilket er lig med nederlag.

'De brokker sig over alt'

Der var totalt kaos. Alle kiggede alle steder hen for at få svar. Det tog halvanden time, inden IOC havde fået styr på regelbogen og meldte ud, at Danmark, fordi man havde indhentet sin modstander, var i finalen.

Briterne brokkede sig. De havde også brokket sig til UCI over danskernes tape. Men det gav Danmarks elitechef, Morten Bennekou, ikke meget for.

- Storbritannien er en meget stor nation. De brokker sig over alt og søger alle marginale kendelser og prøver også at gå over stregen, hvis de kan, sagde han til Ekstra Bladet.

Sådan gik det videre:

Danmark mødte Italien i OL-finalen og tabte marginalt, hvilket du kan læse mere om her: Danmark taber OL-finalen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Chris Ankers pludselige død

Chris Anker Sørensen blev 37 år. Her er han fotograferet under Tour de France i 2016. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Dato: 18. september

Sted: Zeebrugge, Belgien

Anledning: VM i landevejscykling

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var meningen, der skulle være en træningstur, inden han igen satte sig til mikrofonen og gjorde det, han holdt så meget af: kommenterede cykelløb.

Men for Chris Anker Sørensen blev det en skæbnesvanger tur, han tog på sin elskede cykel den lørdag i september.

Han kolliderede med en varevogn ved et sted, hvor han angiveligt ikke overholdt sin vigepligt. De kvæstelser, han pådrog sig, var så alvorlige, at han senere afgik ved døde på hospitalet i Brugge.

Det meddelte TV 2 lørdag aften.

Danmark gik i stå, og en hel cykelverden havde svært ved at tro, det var sandt. Den 37-årige fyr med det skæve smil og det muntre sind var her pludselig ikke mere.

Han var vellidt af alle. Dels for sin opportunistiske kørestil som cykelrytter - men mest for at være, som han var: Imødekommende, lun, vidende og en god ven.

TV 2 stod foran en hel uges dækning af VM i landevejscykling men måtte opfinde en plan B, mens alle udsendte medarbejdere blev tilbudt krisehjælp. I første omgang betød det, at man kommenterede de første løb fra redaktionen i Odense.

Om mandagen valgte man at sende alle hjem fra Belgien. Senere på ugen meldte først Rolf Sørensen og siden Rasmus Staghøj sig klar til at genoptage dækningen af verdensmesterskabet.

Sådan gik det videre:

Føreren af varevognen, der havde ramt Chris Anker Sørensen, blev frikendt.

- Bilinspektøren kunne konstatere, at føreren af ​​varevognen ikke begik nogen fejl, der førte til ulykken. Cyklister skal vige ved overfarten, fortalte anklagemyndigheden i Brugge ifølge avisen Het Laatste Nieuws.

Myndighederne fik efterfølgende hård kritik for at gøre for lidt, da området generelt var for farligt for cyklister.

- Der findes ingen steder med mindre forståelse for cyklister end i og omkring havnen i Zeebrugge, skrev kommentatoren Hans Vandeweghe i De Morgen.

Til Ekstra Bladet sagde Brugges borgmester, Dirk De Fauw, kort efter, at man ville se på, om forholdene kunne forbedres i området.

- Vi må se, om vi kan gøre det endnu bedre og sikkert for alle trafikanter derude. Vi forsøger hele tiden at forbedre infrastrukturen for cyklister. Sikkerheden skal naturligvis være høj, og det er helt sikkert, at det sted, hvor ulykken skete, fuldt ud lever op til lovgivningen, sagde han.