Først Årets Sportskvinde - så pornostjerne i otte år

I 2002 blev hun kåret som 17-årige Årets Sportskvinde, men titlen fik ikke Verona van de Leurs liv til at fortsætte mod nye højder.

Allerede som 15-årig var hun et fænomen inden for gymnastikkens verden, og hun fik guldmedaljer, penge og berømmelse, men det varede ikke ved.

Nu udgiver hun bog med titlen 'Simply Verona', hvor hun fortæller om sine op- og nedture.

Hendes forældre støttede hende, og alt så godt ud, da hun kæmpede for at blive topklar til OL i 2004. Hendes forældre stod for den økonomiske del og hendes kontrakter, men midt i forberedelserne til legene fandt hun ud af, at faderen havde brugt over 40.000 kroner af hendes penge i Las Vegas.

Det kom de over, men da hun ønskede at stoppe i 2008, blev det grimt.

Alle hendes penge var væk, og det endte i en retssag.

- Jeg ved ikke, hvem mine forældre er. Man ser tilbage på gymnastikken, og alt deres pres. Var det for deres datters skyld eller bare deres bankkonto. Man føler sig udnyttet, siger hun til The Sun.

Hun vandt retssagen og fik omkring 700.000 danske kroner tildelt. I dag har hun ikke set forældrene i ti år.

Før hun fik pengene gik hun helt rabundus. Det betød, at hun boede i en bil i to år og stjal fra supermarkederne. Værst af alt afpressede hun nogle personer for omkring 7500 kroner, fordi hun kendte til deres affære.

- Jeg er ikke stolt af det. jeg havde ikke troet, at jeg ville gøre sådan noget.

- Afpresningen var bare noget, der skete. Det foregik lige foran mig, og jeg tog et billede. Jeg konfronterede kvinden, der så spurgte, om jeg afpressede hende, og jeg sagde ja.

Hun fik ikke nogen penge, men kvinden gik til politiet. Det kostede hende en tur i fængslet.

Efter det blev hun kontaktet af et firma, der lavede porno. Hun og kæresten gik i det, og hun endte med at lave den type film i otte år, for pengene var gode.

- Det erotiske business var ikke et valg, mere en mulighed for mig.

- Jeg kom fra meget værre kår, så det var et stort skridt.

- Som barn havde jeg selvfølgelig ikke den plan, men nu var jeg ligeglad.

Den tidligere top-gymnast Verona van de Leur har haft otte lykkelige år i pornobranchen. Privatfoto

Se også: Contes regime: Eriksen må bøje sig

Se også: Hjemsøgt af nøgenbillede - så tog hun selv affære

Hun startede med at lave ting på webcam, men så begyndte hun at lave frække sager med kæresten.

- Han er min fotograf og min skuespiller. Det var en stor lettelse for mig, for ellers kunne jeg ikke arbejde i den brance.

- Vi boede begge på gaden, og vi har været igennem det samme. Jeg nød arbejdet. Jeg ser tilbage på otte gode år.

Som aktiv gymnast vandt hun fem EM-titler, tre World Cups og en sølvmedalje til VM.

Raser over video: - Mit hjerte er knust

Se også: Buhet ud: Nu er hun glad og topløs på Hawaii

Fra planetens hurtigste til fange nr. 84868/054