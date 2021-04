Første gang i 30 år - gør det umulige!

18-årige Anthony Neuer leverede ved US Open et vanvittigt bowlingskud, der ikke er set på tv siden 1991

Filmelskere vil huske Woody Harrelsons karakter Roy Munson i kultklassikeren 'Kingpin' udføre det nærmeste magiske i bowling, da han laver en spare efter et såkaldt 7-10 split.

Nu har 18-årige Anthony Neuer gjort Roy Munson kunststykket efter i virkeligheden ved bowlingturneringen US Open.

Neuer, der i bowling-verdenen har fået tilnavnet 'Ginger Assassin', væltede otte kegler i sit første skud, og efterfølgende lavede han den yderst sjældne spare ved at vælte de to kegler i de bagerste hjørner.

Det fik da også tv-kommentatorerne til at bryde ud i vild jubel og råbe efter både ilt og vand.

Du kan se det vanvittige skud øverst i artiklen.

Det var, ifølge DR, blot fjerde gang i historien og første gang siden 1991, at en bowlingspiller lavede spare efter et 7-10 split i en af PBA's (Professional Bowlers Association) TV-transmissioner.

Anthony Neuer var selv chokeret efter sit skud. Foto: AP

Derfor var det også en chokeret Antony Neuer, der efter kampen udtalte sig til people.com.

- Det var ret sejt. Jeg havde ikke forventet det. Jeg gik væk, og da jeg kiggede tilbage og så, keglen komme på tværs, var jeg bare chokeret, sagde Neuer, der trods det vilde skud stadig tabte semifinalen i US Open til Jakob Butturff.

I 2015 undersøgte mediet Slate, hvilke skud, der var de sværeste at udføre i bowling. Konklusionen blev, at det blot i 0,7 procent af tilfældene lykkedes at konvertere en 7-10 split til en spare.