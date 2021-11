Første gang nogensinde for LeBron

Superstjernen LeBron James er blevet suspenderet fra en kommende basketballkamp i NBA for første gang i karrieren.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker efter en episode i en kamp natten til mandag dansk tid, hvor Los Angeles Lakers-spilleren slog en modstander til blods. Hans vildfarne arm ramte Detroit-spilleren Isaiah Stewart i ansigtet.

LeBron James' holdkammerater beskrev efterfølgende situationen som et hændeligt uheld.

Isaiah Stewart er også blevet tildelt karantæne. Han skal sidde ude i to kampe for efterfølgende at jagte 36-årige James - uden dog at få fat i ham.

'Hensynsløst'

Begge spillere blev smidt ud af kampen efter episoden. Det var blot anden gang i James' 19 år lange basketballkarriere, at han blev smidt ud af en kamp.

I en meddelelse fra NBA's driftschef, Byron Spruell, lyder det, at James er blevet suspenderet for at 'hensynsløst ramme Stewart i ansigtet og starte et skænderi på banen'.

Stewart er suspenderet for at 'gentagne gange og aggressivt jagte' LeBron James.

- Alle i ligaen ved, at James ikke er en beskidt fyr. Så snart, han ramte ham, så han sig tilbage og sagde 'min fejl, det var ikke med vilje', lød forsvarstalen fra Lakers-spilleren Anthony Davis ifølge nyhedsbureauet AFP efter kampen.

Ifølge mediet The Athletic forsøgte James efter kampen at kontakte Stewart telefonisk for at undskylde og gentage, at det ikke var med vilje.

Otte sting i ansigtet

Lakers vandt kampen 121-116, og efterfølgende var Detroit-træner Dwane Casey stærkt utilfreds og mente ikke, at Stewart burde straffes yderligere.

- Manden fik otte sting i ansigtet. Han var ophidset med blod løbende ned i ansigtet. Jeg forventer ingen konsekvenser fra ligaen.

Lakers-træner Frank Vogel var glad for, at episoden ikke eskalerede mere, end den gjorde.

- Vores spillere udførte et godt stykke arbejde ved at beskytte deres holdkammerat, sagde han.

James blev første gang udvist af et opgør i november 2017, da han sammen med Cleveland Cavaliers mødte Miami Heat.

Han er i mange år blevet regnet som en af ligaens bedste spillere. Fire gange er han blevet kåret som NBA's mest værdifulde spiller, ligesom han har vundet fire mesterskaber.

LeBron James sidder nu ude, når Los Angeles Lakers møder New York Knicks tirsdag.