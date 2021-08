Første gang nogensinde i Danmark

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Der var fart over feltet og fine danske takter, da Aarhus fredag lagde vand til den første SailGP-sejlads i Danmark nogensinde.

Danmark vandt således den første af fredagens tre sejladser i sejlsportens kongeklasse, hvor verdens hurtigste sejlbåde dyster i vinden og bølgerne.

Med skipper Nicolai Sehested ved roret sejlede danskerne først i mål i dagens første sejlads, og derefter endte det med henholdsvis en fjerdeplads og en syvendeplads i anden og tredje sejlads.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Der var trangt ved startstregen i fredagens sejladser. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Masser af tilskuere havde fundet vej til Aarhus for at følge de lynhurtige sejlbåde i bugten. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det betyder, at Danmark efter første dag ligger på en samlet fjerdeplads med tre point op til Australien, der indtager førstepladsen.

Nicolai Sehested var dybt begejstret over at have dansk vand under katamaranen.

- Det var fantastisk endelig at slippe båden fri og vise de danske fans, hvor fantastisk SailGP er, og at vinde det første race nogensinde i Danmark er jo en drøm, siger Nicolai Sehested.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke formår at følge den gode start helt til dørs, men vi ligger i en fornuftig position inden morgendagens (lørdagens, red.) sejladser, hvor vi stadig går efter en plads i finalesejladsen og en podieplads, siger Nicolai Sehested.

Den danske besætning hører til blandt de mest urutinerede i SailGP-feltet, hvor nogle af verdens bedste sejlere er med - blandt andre Ben Ainsley i den britiske båd.

Lørdag og søndag fortsætter sejladserne i Aarhus Bugt.