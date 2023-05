For beruset til at spille: Aftalte resultatet

De to dart-hold aftalte, at kampen skulle ende 8-8. Efterfølgende er otte spillere idømt karantæner, og begge hold har fået fratrukket point

Dart-Danmark er blevet ramt af en skandale.

Da Aalborg Dartklub og Kælderen fra Esbjerg fra landets bedste række mødte hinanden 13. maj i år, blev kampen ikke spillet til ende.

En spiller blev så beruset, at vedkommende ikke på forsvarlig vis kunne fortsætte, oplyser Dansk Dart Union.

Opgøret blev stoppet, og holdene aftalte at skrive 8-8 på kampsedlen som resultat.

Karantæner og fratrukne point

Otte spillere er efterfølgende blevet tildelt karantæner, og begge mandskaber er blevet fratrukket 20 point for at sætte sporten i 'miskredit' samt 'manipulere med konkurrencen og bedrage de øvrige hold i turneringen', skriver Dansk Dart Union.

De skriver desuden, at de er 'utroligt skuffede' over, at matchfixing har fundet sted, men at der ikke har været nogen økonomiske gevinster i forbindelse med det aftalte resultat.

Syv spillere har fået karantæner på to år, og én spiller har fået 2,5 år.

Begge klubber har mulighed for at anke dommen.

Bestyrelse skal diskutere dom

Kælderen i Esbjerg holder bestyrelsesmøde torsdag aften, hvor de vil diskutere dommen, oplyser klubbens formand, Jesper Trane, til Ekstra Bladet. Han har ingen yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Aalborgs Dartklubs formand, Bent Gregersen, der ikke har nogen kommentarer.

Med de fratrukne point vil Aalborg have minus syv point, mens Kælderen vil have minus 11 point. En sejr giver tre point. Der er afviklet den første halvdel af sæsonen.