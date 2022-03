For få til at spille: 36 mand ude

36 mand ude! Det er situationen for Premiership-klubben Worcester Warriors.

Den engelske rugbyklub ville derfor ikke være i stand til at gennemføre fredagens kamp mod lokalrivalerne fra Gloucester.

Af samme grund blev dysten aflyst. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

'Warriors er kede af, at aftenens Premiership-kamp mod Gloucester Rugby på Kingsholm er blevet aflyst.'

'Covid-19-tilfælde, sygdom og skader betyder, at vi på trods af alle forsøg på at gennemføre kampen, ikke er i stand til at sætte et hold med tilstrækkelige forreste klyngespillere til at opfylde reglerne,' skriver klubben.

Den har kun 18 spillere til rådighed - heraf kun tre udfylder positionerne som propforward og hooker. Reglerne foreskriver, at der til de i alt tre positioner skal være seks tilgængelige spillere.

Derfor har klubben måttet informere modstanderne og ligaen om situationen og afventer lige nu en afgørelse i sagen.

'Vi undskylder over for Gloucester, begge klubbers fans og BT Sport (tv-rettighedshaver) for de ulemper, dette uvægerligt vil skabe - men ekstraordinære omstændigheder har rottet sig sammen mod os.

'Et uafhængigt panel vil nu blive sammensat for at afgøre pointfordelingen, og den beslutning vil blive kommunikeret ud snarest - men Premiership Rugby kan bekræfte, at kampen ikke vil blive spillet,' lyder det videre.

I alt fire kampe er indtil nu blevet aflyst i denne sæson efter lignende omstændigheder. Her var pointfordelingen to til det hold, der måtte trække sig (hvilket svarer til uafgjort), mens det andet hold fik fire (hvilket svarer til en sejr).

Knap halvvejs i sæsonen ligger Glocester nummer fem, mens Worcester Warriors ligger tredjesidst - men dog kan glæde sig over, at der ingen nedrykning er i år.