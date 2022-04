Forbudt at spille i Rusland

På den internationale sportsscene har Rusland og Belarus allerede mødt et hav af udelukkelser og karantæner som følge af invasionen i Ukraine.

Nu har den lettiske regering besluttet, at det er forbudt for sportshold og individuelle udøvere fra Letland at deltage i turneringer og konkurrencer på russisk eller belarusisk grund.

Forbuddet gælder specifikt deltagelse i nationale mesterskaber og pokalturneringer i de to lande, mens det tilsvarende gør sig gældende i internationale ligaer for hold, hvor mere end halvdelen af deltagerne kommer fra Rusland og Belarus.

- Ruslands militære aggression og invasion af Ukraine er en voldsomt overtrædelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet, og det kalder på vigtige beslutninger inklusive suspenderingen af lettiske sportshold i Rusland og Belarus - især i de nationale mesterskaber, er talsmand Sandis Riekstins citeret for i flere lettiske aviser.

Der er desuden nedlagt forbud mod at agere med russiske og belarusiske sportsagenter.

