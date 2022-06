Forfærdelig læsning: Børn ydmyget af trænere

Engelsk gymnastik er rystet i sin grundvold.

Hvad der i flere år har været velkendt er nu blevet dokumenteret i en grad, de færreste nok havde forventet.

Den såkaldte Whyte-rapport er landet, og den dokumenterer omfattende misbrug og krænkende adfærd af børn helt ned til syvårsalderen i engelsk gymnastik.

UK Sport and Sport England har lagt tre millioner pund i at få rapporten til verden. Og der er mere end 400 mere eller mindre grufulde eksempler på udsatte børn.

Der er eksempler på børn, der blevet tvunget til at træne, selvom de har haft brækkede knogler, straf for at skulle på toilettet, trænere, der har siddet ovenpå børnene (som straf går vi ud fra), børn der er blevet spyttet på - og naturligvis udbredt fokus på vægt.

'Det er børnemisbrug'

Rapporten afdækker perioden 2008-2020. I den periode var mere end 75 procent af medlemmerne under 12 år.

- Det her er ikke hård træning og en mindre grad af dårlig behandling. Det er børnemisbrug af sportsudøvere ned til en meget ung alder, siger tidligere topgymnast Nicole Pavier til BBC.

- Det har en stor påvirkning af resten af vores liv – både fysisk og psykisk.

Under udarbejdelsen af rapporten, er mere end 400 børn og unge blevet interviewet om deres oplevelser.

Mere end 40 procent har givet udtryk for fysisk og ’krænkende adfærd’ af trænerne. Over halvdelen har været udsat for følelsesmæssig, krænkende adfærd.

Utilstrækkeligt

Der er 30 eksempler på seksuel misbrug, mens mere end hver fjerde omtalte massiv fokus på vægt.

- Det her viser, at der ikke bare er tale om nogle få, rådne æg, som vi har fået at vide tidligere. Vi ved nu, at der har hersket en misbrugs-kultur, og at det er børn, der har været krænket i klubber, og at der har været mange., siger Nicole Pavier.

Gruppen Gymnasts For Change byder rapporten og dens konklusioner velkommen men er utilstrækkelig i sine forslag til forandringer.

Hver dag der går uden markante forandringer vil endnu en gymnast være i fare, og disse anbefalinger (i rapporten, red.) er for små i forhold til, hvad det kræver.

- Vi arbejder for et maksimum af træningstimer per barn samt ny lovgivning om krænkende adfærd af børn, skriver gruppen i en pressemeddelelse.

UK Sport and Sport England kalder forklaringerne 'uhyggelige og forfærdelige' og har været ude med en offentlig undskyldning. Foreløbig har det dog ikke påvirket den offentlige støtte, engelsk gymnastik modtager årligt. Heller ikke selvom rapporten slår fast, at det engelske gymnastikforbund har fejlet kollektivt og har prioriteret præstationer over velvære.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: