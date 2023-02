Forfærdelige scener: - Panik spredte sig

Det gik slet, slet ikke som planlagt, da ærkerivalerne Panathinaikos og Olympiakos tørnede sammen i en pokalsemifinale i volleyball tidligere i februar.

De to Athen-mandskabers fans får knopper bare ved tanken om hinanden. Og så er det fuldstændig underordnet, om der er tale om volley, basket eller fodbold. De ryger i flæsket på hinanden, bare de ser hinanden i nærheden af en hal eller fodboldbane.

Således også forud for semifinalen i Agios Thomas Indoor Hall, hvor det hurtigt stod klart, at kampen ikke kunne komme i gang til planlagt tid, da det var nødvendigt for det tilstedeværende politi at gribe ind.

Ballade mellem de to fanskarer udenfor hallen bredte sig til tribunerne, og ordensmagten vurderede, at det var bedst for alle at få de opkogte fans ud af hallen. Men så begyndte det for alvor at gå galt.

Filmen knækkede fuldstændig

Ifølge et åbent brev, Panathinaikos nu har sendt til ordensmagten i den græske hovedstad, sejlede det. Og det kunne sagtens være endt fatalt.

For dels var politiet slet ikke parat til at håndtere en situation som denne, og der var ikke mandskab til at tage imod fansene udenfor hallen. Og filmen knækkede fuldstændig, da betjente valgte at fyre tåregas ind i hallen i retningen mod de tilskuere, der fortsatte med at slås.

For der var også andre mennesker i hallen. Mange endda. Heriblandt en del børn.

Vi har desværre ikke billeder fra hallen den pågældende dag, men her ser du Panathinaikos-fans forsøge at komme væk fra tåregas i forbindelse med Europa League-kvalifikationskampen mod Maccabi Tel Aviv i 2011. Foto: Petros Giannakouris/AP/Ritzau Scanpix

Og til dem, der endnu har til gode at opleve tåregas: Man vil meget gerne være alle andre steder, når det går op for én, at man befinder sig midt i en omgang af det stads.

Her godt illustreret af, at alle søgte mod udgangene i en sådan fart, at mange faldt, og at der var tilfælde af mennesker, der blev trådt på af andre.

'Det er kriminelt'

Panikken var total.

Læg dertil, og det er Panathinaikos' ord, vi bruger her, at politiet var alt for aggressivt overfor sæsonkortholdere. Ifølge klubben øgede det den mildest talt dårlige stemning.

Mange fans pådrog sig større eller mindre skader undervejs i de kaotiske scener.

- Det er kriminelt, sådan som politiet har opført sig, og det stiller spørgsmål om, hvem der afgav ordrer, mens en uacceptabel atmosfære blev skabt, og panik spredte sig. Der var både børn og handicappede blandt tilskuerne, der forsøgte at komme ud.

- Jeg undskylder for den skade og de lidelser, Panathinaikos-fans led under. Vi vil gøre alt for, at det nødvendige bliver gjort, så vi kan få placeret et ansvar hos dem, der var skyld i at bringe andre menneskers liv i fare og udstillede vores land internationalt, siger Panagiotis Malakates, der er præsident i Panathinaikos.

De to hold mødtes dagen efter og spillede kampen bag lukkede døre.