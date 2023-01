Forfulgt af mænd: - Ikke interesseret

Lolo Jones er godt og grundigt træt af mænd!

I hvert fald de mænd, der forfølger hende og gør hendes liv utrygt. Alt sammen blot for at få hendes opmærksomhed.

I et opslag på Instagram harcelerer den flerfoldige verdensmester i både hækkeløb og bobslæde mod ikke færre end tre stalkere, der gennem det seneste år har forfulgt hende på den ene mere vanvittige måde end den anden.

Lolo Jones (th.) var et verdensnavn i atletikken og vandt flere guldmedaljer på øverste hylde. Foto: Michael Macor/Ritzau Scanpix

Gået over stregen

Den ene af mændene brød ifølge Jones angiveligt ind på et olympisk anlæg, hvor hun trænede, og blev der natten over i håb om at møde hende.

- Det seneste år har jeg haft tre mandlige stalkere. Tre gange, hvor fyre er gået over stregen og har sat min og mine venners sikkerhed på spil og ændret mit liv, skriver Lolo Jones og fortsætter.

- Jeg er FÆRDIG. Hvis der skulle være nogen form for forvirring, så lad mig være helvedes klar nu. Jeg er ikke interesseret. ALDRIG. Dette er ikke vejen at gå.

Se hele opslaget her.

Lolo Jones fortæller også om en episode, hvor en mand stod ude foran hendes hus og forklarede politiet, at han 'kendte hende fra Instagram' og var blevet 'inviteret til at bo hos hende'.

Den udlægning var Jones ikke enig i, og nu har hun sagt fra på netop Instagram.

Verdensmester i to sportsgrene

Lolo Jones var en af atletikkens største stjerner i de sene 00'ere. Hun er dobbelt verdensmester på 60 meter hæk indendørs, har deltaget i to OL, og siden skiftede hun sport og var med det amerikanske bobslædehold i Sochi i 2014.

Kaillie Humphries og Lolo Jones jubler efter guldmedaljen ved VM. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

I 2021 vandt hun sågar VM i Alternberg med makkeren Kaillie Humphries.

Lolo Jones' udseende og veltrænede krop har sikret hende en plads i blandt andet ESPN’s populære 'Body Issue’, hvor kendte amerikanske sportsstjerner viser deres kroppe frem.

Hun har desuden deltaget i 'Dancing with the Stars' og ’Celebrity Big Brother’.