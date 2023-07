Forklarer overfald på overgrebsdømt læge

Der var tennis i fjernsynet, og alt var i den fineste orden, men da den overgrebsdømte læge Larry Nassar sagde, at han gerne ville se kvindetennis, stak det af.

Det gjorde det i hvert fald, hvis man skal tro den medfange, der overfaldt Nassar i fængslet.

Han har nemlig ifølge AP givet sin forklaring på, hvorfor han valgte at overfalde den tidligere landsholdslæge.

I en afhøring skulle manden have fortalt, at han og Nassar sad og så Wimbledon inde i fænglset, og at Nassar kom med en kommentar om, at han ville se piger spille.

Det fik medfangen til at gå amok på Nassar, og han dolkede ham i ryggen og brystkassen.

Der blev givet førstehjælp på stedet, og Nassar blev fragtet på hospitalet, hvor hans tilstand nu er stabil.

Larry Nassar blev i 2018 idømt mellem 40 og 175 års fængsel for overgreb på hundredvis af piger og kvindelige sportsudøvere. Blandt ofrene var den amerikanske gymnastik-stjerne Simone Biles.

Sideløbende med sit arbejde som læge for gymnastiklandsholdet var Larry Nassar tilknyttet Michigan State University.

Universitet indgik for fem år siden et forlig med 332 ofre, der sammenlagt fik 2,7 milliarder kroner i erstatning.