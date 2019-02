Formand målløs - mystisk tyveri i traditionsklub

Brydeklubben Thor har fået stjålet madrasser for 200.000 kroner

- Jeg er lidt målløs. Jeg er meget forundret over, hvordan der kan forsvinde to brydemadrasser. Det er ikke ret mange, der kan få gavn af dem ud over brydeklubber.

Sådan siger Brydeklubben Thors formand, Morten Ahlefeldt Hansen, i et interview med TV2 Øst, efter man har fået stjålet to madrasser.

De repræsenterer en værdi på 200.000 kroner og stod fordelt i 16 kasser i en lagerbygning i Nykøbing Falster.

Morten Ahlefeldt Hansen tilføjer, at der ikke kan være mange, der kan bruge madrasserne - udover brydere.

- Man kan have sine tanker om, hvorvidt det er nogen, der ikke kan lide os, eller at det er et bestillingsarbejde, siger han.

Tyveriet kommer kort inden det internationale brydestævne Thor Masters om to uger, hvor madrasserne i den grad kommer til at mangle.

Dernæst følger lanceringen af det længe ventede og helt nye brydecenter i byen. Også her vil madrasserne mangle.

Brydeklubben Thor regnes som Danmarks største brydeklub og er blandt andet OL-sølvvinder Mark O. Madsens barndomsklub. Denne er blandt flere, der på de sociale medier har omtalt tyveriet.

- Vi beder offentligheden om at holde øre og øjne åbne, da vi har svært ved at se, hvordan tyvene vil kunne afsætte madrasserne. Vi har talt med stort set alle brydeklubber i Europa, og de holder også øje.

- Dukker de op i Aserbajdsjan i morgen, så ved vi det - så tæt er brydermiljøet heldigvis. Jeg har hørt, at vores opslag på Facebook er blevet delt 500 gange, og det er rigtig dejligt, siger Morten Ahlefeldt Hansen til folketidende.dk.

