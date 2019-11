Formel 1-konge gør det igen: Scorer alt for ung model

- Jeg har ingen idé om, hvor mange kvinder jeg har datet i mit liv.

Da Flavio Briatore i 2005 lod sig interviewe af Vogue, var han hudløst ærlig om sit privatliv.

- Jeg tæller aldrig, det er ikke den rigtige måde. Jeg tror på, at hver gang man dater nogen, gør man det, fordi man leder efter noget.

Det var dengang. Dengang Flavio og Heidi Klum var gået hver til sit. Og det var, inden han giftede sig med Wonderbra-modellen Elisabetta Gregoracci.

Vi tror ham, når han siger, at han ikke talte. Eller tæller. For Flavio er stadig i gang.

Han er ganske vist blevet 69, men hvem tæller?

Han er hverken forretningsmæssigt eller fysisk, hvad han tidligere har været. Men der findes nok ikke mange på den alder, der ikke ville bytte konen, pensionsopsparingen og de daglige ture i Netto for den tilværelse, Flavio fører.

På tur til Kenya

For selvom han gennem årene har oparbejdet en vis kuffert fortil – og en stribe uheldige sager og sågar fængselsdomme, ja så formår han stadig at spankulere rundt på diverse tropestrande med voldsomt meget yngre modeller, der tilmed smiler og ser forelskede ud.

Tag nu Bernadetta Bosi.

Det er hende, du ser på billederne her. Hun ser glad ud.

Hun er på ferie med Flavio. Billedbureauerne og flere internationale medier mener at vide, at de er i Kenya. Det tror vi på. Eksotisk ser det ud. Og Briatore har tilfældigvis et resort i det østafrikanske land, de frekventerer.

Flavio og Bernadetta tager sig tid til hinanden under ferien i Kenya. Foto: Mertino/MEGA/Ritzau Scanpix

Den jurastuderende Bernadetta kom til verden for 20 år siden. Sådan cirka et kvarter, inden Flavio blev 50.

Dermed er hun omkring fem år ældre end Helene Klum, Flavios datter fra det kortvarige forhold med den tyske supermodel Heidi Klum.

Bernadetta studerer jura på universitet i Milano og har tidligere vundet titlen som Miss Carnival i 2017. Der er ingen officielle meldinger om, hvor de to første gang stødte på hinanden.

Det kan være, at Flavio finder plads til den note, når han engang får skrevet sin selvbiografi. Men det er sluppet ud, at han først imponerede hende med en hyggestund i Rom på et celebert hotel, inden han inviterede hende med til Kenya. Og hvem kan stå for det?

Især når der gættes på, at gutten, der inviterer, er god for 300 millioner pund, hvilket i runde tal er 2,6 milliarder danske kroner.

Dermed ligner Flavio en mand, der er kommet sig ovenpå skilsmissen fra Elisabetta sidste år. De to var gift i ni år har sønnen Falco sammen.

Hun udmærkede sig i øvrigt også ved at være model og noget yngre. Sådan cirka 30 år.

Som væsentligt yngre udtalte Flavio i 1996 til Elle Magazine, at han ikke var så meget for faste parforhold i længere tid ad gangen.

- Når jeg handler ind, ser jeg de lokale mænd og tænker: Jeg ser mænd låst i huslån, biler og jobs. Disse mænd bliver trampet på, de er fanget i et bur. Den læser lokale avis, de ser serier på tv, går tur med hunden … Det er fedt i tre dage, men så går jeg i panik. Jeg kommer til at savne livet i overhalingsbanen.

Nåede at gøre Heidi Klum gravid

Han giftede sig i 1983 med modellen Marcy Schlobohm. Da var han 33, og hun var 18. Det ægteskab holdt i fire år.

I 1998 fandt han sammen med Naomi Campbell. Ja, hende Naomi Campbell. Han var 48, hun var 28. Det holdt tre sæsoner. De to havde dog vidt forskellige holdninger til, hvordan et parforhold skal være. Det fortalte Campbell til Marie Claire efter bruddet.

- Jeg vil ikke være et trofæ. Hvis du forventer, at jeg laver morgenmad i høje hæle, mens jeg ligner noget, der lige er trådt ud af et modemagasin … det kommer ikke til at ske, sagde hun. Og så var det forhold dødt.

Flavio og Naomi i 2000. Foto: Kevork Djansezian/AP/Ritzau Scanpix

Flavio og Heidi i 2003. Foto: Markus Schreiber/AP/Ritzau Scanpix

Flavio og Elisabetta i 2009. Foto: Joel Ryan/AP/Ritzau Scanpix

Så var der Heidi Klum. De fandt sammen i 2003, hvor han var blevet 53. Den tyske model var på det tidspunkt 30. Det forhold varede nogle få måneder, men Heidi nåede at blive gravid og fødte året efter Helene.

Og så var Flavio i 2008 58 år, da han blev gift med den 28-årige showgirl Elisabetta. Det holdt til gengæld ni år, inden de i begyndelsen af 2018 lod sig skille.

Briatore har stået i spidsen for to Formel 1-mandskaber. Benetton og Renault, som han dog blev fjernet fra i forbindelse med anklagerne om race fixing i 2008-udgaven af Singapores Grand Prix. Han har også været bestyrelsesformand og medejer af fodboldklubben Queens Park Rangers i London.

Han grundlagde sin enorme formue, da han op gennem 1980’erne arbejdede sig til tops i Benetton, hvor han spillede en central rolle i virksomhedens udbredelse i USA. I samme årti blev han i to omgange idømt fængselsstraf - fire et halvt år alt i alt - for bedrageri. Blandt andet ved omfattende og koordineret snyd i kortspil.

Han endte dog med at slippe, da han stak af til Jomfruøerne i Caribien. Det var herfra han for alvor arbejdede sig til tops i Benetton.

