Forrygende Maja Alm vinder endnu en VM-medalje

Den danske orienteringsløber Maja Alm kan tage endnu en medalje med fra VM i Letland.

Ligesom det var tilfældet ved sidste års verdensmesterskab, var det kun svenskeren Tove Alexandersson, som var hurtigere end den 30-årige dansker.

Maja Alm blev noteret for tiden 75 minutter og 31 sekunder, hvilket var næsten halvandet minut langsommere end den svenske vinder, men et minut hurtigere end schweizeren Sabine Hauswirth, der fik bronze.

Danskeren kom skidt fra start, for hendes første mellemtid var kun den 12.-bedste. I resten af løbet satte danskeren kun 14 sekunder til i forhold til Tove Alexandersson.

Danske Miri Thrane Ødum var blandt de løbere, der var hurtigere end Maja Alm ved første mellemtid.

I mål måtte hun dog nøjes med en plads som nummer 12 efter at have brugt over 12 minutter mere end løbets vinder på at tilbagelægge de cirka ti kilometer i det lettiske terræn. Amanda Falck Weber blev nummer 27.

Lørdag i sidste uge vandt Maja Alm VM-guld på sprintdistancen, og i søndags var hun en andel af det danske stafethold, som hentede bronzemedaljer.

VM slutter lørdag med mændenes konkurrence på den lange distance. Her deltager danskerne Bjørn Cederberg og Tue Lassen.

