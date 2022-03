Forsvarer forhadt symbol: - Betyder fred

Russisk gymnast forsvarer, at han bar det russiske krigssymbol 'Z' foran ukrainsk rival

Med Ruslands invasion i Ukraine er den gamle frase om at adskille sport og politik endegyldigt blevet smidt på lossepladsen.

Idrætsforbund på stribe har udelukket russiske atleter og hold, mens de, der stadig må konkurrere, skal gøre det uden nationale symboler.

Der var heller ingen russiske flag i syne, da den russiske gymnast Ivan Kuliak lørdag skulle en tur på podiet ved et World Cup-stævne i Doha, Qatar.

Til gengæld valgte den 20-årige russer at troppe op med bogstavet 'Z' på brystet.

En handling, der har vakt voldsom vrede, da brugen af bogstavet i Rusland og blandt de russiske invasionsstyrker i Ukraine er blevet et symbol på krigsindsatsen.

Z'et kan angiveligt både stå for 'Za pobedy', der betyder 'for sejr', eller 'Zapad', som står for 'vest'.

Det kan du læse mere om her: Mystisk 'Z' dukker op overalt i Rusland

Handlingen blev ikke mindre provokerende af, at Kuliak delte podiet med ukrainske Illia Kovtun, der netop havde besejret Kuliak i barren.

Pro-russiske tropper har malet et 'Z' på deres kampvogn. Foto: Ritzau Scanpix

Et banner med det nye krigssymbol pryder en væg i Sankt Petersborg. Foto: Ritzau Scanpix

Men nu forsvarer han sig i russiske medier, hvor han opsigtsvækkende hævder, at det blandt ukrainerne så forhadte bogstav faktisk står for 'fred'.

- 'Z' betyder 'for sejr', 'for fred', lyder det fra Ivan Kuliak, der føler, at de russiske idrætsfolk bliver behandlet dårligt.

- Vi blev bedt om at skjule flaget, og jeg skjulte det. Vi er allerede blevet udelukket fra alt, hvad der er muligt. Jeg ville bare vise, hvor jeg kommer fra. Jeg er ikke bange for konsekvenserne, og jeg ville ikke skade nogen, forklarer Ivan Kuliak, der også langer ud efter de ukrainske gymnaster.

- Ukrainske udøvere kom ud iklædt flag og råbte 'hæder til Ukraine' på podiet. Det er imod reglerne, men de gjorde det. De krævede også, at vi skulle fjernes fra konkurrencen, selvom vi ikke sagde noget eller gjorde nogen noget. Jeg synes, at jeg gjorde det rigtige, fastslår Ivan Kuliak, der ikke har skabt mange nye fans udenfor Rusland med sin handling.

Den Internationale Gymnastikunion, FIG, har bebudet, at den vil åbne en disciplinærsag mod Kuliak.

Det er tidligere besluttet, at alle gymnaster, officials og dommere fra både Rusland og Belarus ikke må deltage i FIG-konkurrencer fra mandag 7. marts.

