Fortryder beslutning: - Den vil blive fjernet

Man skal ikke blande politiske budskaber med sport, lyder en gammel myte.

Netop dette har nu fået den nye spiller i NFL Justin Rohrwasser til at fjerne en lidt kontroversiel tatovering på kroppen.

Justin Rohrwasser blev i weekenden draftet af storholdet New England Patriots i den årlige draft. Den nyslåede NFL-spiller har dog et problem.

Han har adskillige tatoveringer på kroppen. En af tatoveringerne sidder på hans venstre arm med et politisk budskab fra en paramilitær-gruppe, der tilhører den amerikanske højrefløj. Gruppen hedder 'The Three Percenters,' og går blandt andet ind for fri våbenbesiddelse.

Men nu har den 23-årige kicker taget konsekvensen og vil have fjernet tatoveringen omgående.

- Jeg fik tatoveringen, da jeg var teenager og havde en del familie i militæret. Jeg troede, det stod for støtte til militæret på det tidspunkt, siger Justin Rohrwasser ifølge ESPN.

Den 23-årige kicker blev draftet af ingen ringere end New England Patriots. Foto: Tim Warner/Getty Images

Det er især det politiske budskab, som Justin Rohrwasser nu fortryder. Derfor vil han på ingen måder lade sig genkende med tatoveringen.

- Det har åbenlyst udviklet sig til noget, som jeg ikke vil repræsentere. Når jeg ser tilbage på det, skulle jeg have undersøgt det langt bedre, inden jeg lagde krop til sådan et symbol. Det er ikke noget, jeg nogensinde vil repræsentere, så den vil blive fjernet, siger han.

Drøm gik i opfyldelse

I stedet vil han nu fokusere på det, som hele hans liv handler om. Nemlig NFL, hvor han har fået chancen hos de seksdobbelte Super Bowl-vindere, New England Patriots, der også har danske Hjalte Froholdt i truppen.

Justin Rohrwasser er 23 år gammel. Han optræder i positionen som kicker, og han får til opgave at erstatte den 41-årige kicker Stephen Gostkowski.

Den 23-årige kicker startede karrieren hos Marshall University, hvor han har været en stor stjerne.

