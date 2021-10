Forventer stjernespiller ude af ALLE hjemmekampe

Kyrie Irving er en af de største stjerner i Brooklyn Nets og hele NBA. Men den 29-årige basketballprofil kommer med al sandsynlighed til at misse halvdelen af sit holds kampe i den kommende sæson.

Irving vil nemlig ikke lade sig vaccinere mod coronavirus, og i New York er det et krav, hvis man vil opholde sig i et større indendørs rum såsom en basketballarena.

Derfor kan Irving ikke deltage i Nets' hjemmekampe.

- Jeg tror, vi har indset, at han ikke spiller i hjemmekampene, siger Brooklyn Nets-træner Steve Nash ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Så vi kommer helt sikkert til at skulle spille uden ham, og så handler det om hvornår, hvor og hvor meget.

Mens Kyrie Irving altså ikke kan spille hjemmekampe, så har han fået lov til at træne med sit hold, efter at lokalmyndighederne i New York fredag meldte ud, at træninger foregår i et privat rum.

- Vi er først ved at lære at navigere i det her. Fredag kommer der en ny regel, og nu er vi her, siger Steve Nash.

- Vi prøver at kigge på det store billede, på den korte bane. Lige nu har vi ikke så mange svar. Vi prøver bare at få ham (Irving, red.) i gang i træningshallen igen og få styr på hans krop, og så tager vi beslutningerne hen ad vejen.

2021/22-sæsonen i NBA går i gang natten til 20. oktober dansk tid, hvor netop Brooklyn Nets spiller den første kamp mod de forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks på udebane.

--------- SPLIT ELEMENT ---------