Frække tvillinger giver sexråd

De to tvillingesøstre Nikki og Brie Bella har lagt wrestling-verdenen ned og er begge kommende medlemmer af Hall of Fame i den glamourøse sportsgren.

I 2019 indstillede de dog begge deres karriere, men de to tvillinger skaber endnu overskrifter. Forleden afslørede de på Instagram, mens de begge var nøgne, at de var blevet gravide med en termin, der lå tæt opad hinanden.

Men her stopper festen ikke. For nu afslører de to 36-årige eks-wrestlere, hvad der er hemmeligheden bag at have et godt sexliv også under graviditeten. Det skriver The Sun.

- Lad mig fortælle dig. Jeg er dronningen af at vågne op klokken tre og onanere ved siden af min forlovede, for han gør selv det samme. Du skal slukke lyset. Vi efterlader lidt natlys... men det er mørkt. Vi fandt positioner, der måske får ham til at føle sig godt tilpas og ikke tænke på den store gravide mave, forklarer Brie Bella.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Brie Bella bakkes op af tvillingesøsteren, der er helt enig i udsagnet.

- Vi er i samme båd, lyder det fra Nikki Bella.

Nikki forlovede sig med Artem Chigvintsev sidste år, og parret venter snart sit første barn. I mellemtiden er tvillingesøsteren, Brie, og wrestleren Daniel Bryan også ved at få et barn.

Lykkelige omstændigheder

Hverken Nikki eller Brie Bella har tidligere været blege for at dele deres glæde over at køre parløb som gravide, selvom de også godt begge er klar over, at det ikke altid har været nemt.

'Og at gå igennem alt dette med min tvillingsøster? Jeg må sige, at jeg er en heldig kvinde, eftersom gud kendte min timing i at blive gravid på vidunderlig vis. Jeg kan ikke vente med at møde min lille dreng om fire uger,' skrev Nikki Bella tidligere på måneden på Instagram.

'Jeg har omfavnet følelsen af kroppens forandring, selv om det kan være hårdt nogle gange. Jeg har accepteret følelsen af ikke at føle mig komfortabel vel vidende, at der gror et nyt liv i mig, der vil blive mit eget,' lød det fra Nikki Bella.

Brie Bella er blevet WWE-verdensmester en enkelt gang i karrieren, mens hun også har en række andre store titler på sit CV. Tvillingesøster Nikki har til gengæld håneretten i familien, da hun har vundet verdensmesterskabet to gange.

Se også: Helbredet driller - løber fra aftale

Se også: Kan blive solgt til udenlandsk investor

Se også: Her er hans nye klub