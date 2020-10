Frækt karriereskifte: - Nogle hader det

Den tidligere topsurfer Ellie-Jean Coffey har skiftet karrierevej.

Fra at konkurrere på brættet på bølgerne har hun nu kastet sig ud i den afklædte industri, hvor hun deler nøgenbilleder af sig selv på sin egen betalingswebsite.

Noget af et skifte, som kom som et chok, skriver australske news.com.au.

Hun har fået en del negativ feedback efter sit brancheskift, men alt i alt er hun tilfreds.

- De fleste elsker det, og nogle hader det, siger hun til mediet.

- Der er ikke en eneste, som jeg elsker eller bekymrer mig om, der ikke har støttet det fuldt ud. Det er faktisk overvældende, hvor meget støtte jeg har fået.

- Det er utrolig befriende, at jeg er stærk nok til at klare modgang, og gøre hvad jeg vil og udtrykke mig åbent.

- Alle, der får succes, får også kritik her i livet, og det er bare en del af forretningen. Det har givet mig mere styrke at lave det, der gør mig glad i stedet for at behage folk, som ikke skaber værdi i mit liv.

Hun kæmpede med ved ungdoms-VM i 2012. Foto: Matt Dunbar/Ritzau Scanpix

Hun vandt den australske surfliga og lå nummer 12 på verdensranglisten tilbage i 2017, men stoppede karrieren for at satse på modelkarrieren. Men så tog hun endnu et skridt.

Coffey fortæller, at hendes følgere har ønsket at se mere til hendes liv uden for surfing. Det får de så i den grad lov til med det afklædte indhold.

- Alt, jeg gør, er gennemtænkt, så det er ikke bare noget, der er besluttet over natten, siger hun.

Også familien står bag hende, hvilket giver hende ro.

- Jeg er en forretningskvinde og ikke bare en surfer, og jeg har lagt en plan for mig selv.

