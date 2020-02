Fransk surfer død - blev blot 24 år

Den franske surfer Poéti Norac er afgået ved døden blot 24 år gammel.

Den unge kvinde døde i weekenden under ikke nærmere oplyste omstændigheder, og det franske surf forbund annoncerede i samarbejde med Noracs familie dødsfaldet tirsdag.

La Fédération Française de Surf est au regret de vous annoncer, en accord avec sa famille, la disparition de Poeti Norac (24 ans), vice-championne de France de longboard. Plus d'informations https://t.co/54j55w54IQ pic.twitter.com/m3xIgJq45V — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) February 4, 2020

'Det franske surf-forbund er kede af, i overensstemmelse med hendes familie, at oplyse om tabet af Poéti Norac (24 år), den franske vicemester i longboard,' skriver forbundet i et tweet.

'Surfing-familien har mistet et familiemedlem, en smuk person med et lysende smil, en kunstner på sit store board, en person hvis entusiasme lyste i Vendée (region i Frankrig, red.) og alle andre steder, skriver forbundet endvidere.

Ud over andenpladsen ved de franske mesterskaber i 2018 har Poéti Norac også vundet bronze i 2016, lige som hun har vundet ti afdelinger af Coupe de France.

For to måneder siden flyttede Norac til Australien for at dyrke sin passion - men det sluttede altså brat ganske kort tid efter.

Det franske surf-forbund oplyser, at der vil blive afholdt en mindehøjtidelighed for Poéti Norac i den nærmeste fremtid.

