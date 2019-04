Frygtelige billeder: Gymnast brækker begge ben

Skader er en del af sport - men fra tid til anden kommer skader så voldsomme, at de får afgørende betydning for atletens videre karriere.

Sådan en oplevede Samantha Auburn i fredags. Her var hun en af de dominerende for Auburn University i Alabama, der i den stort anlagte amerikanske college-liga, NCAA, var i den regionale semifinale.

Her skulle Cerio udføre sine øvelser på gulv, da en blind landing efter en dobbelt salto gik helt galt. Cerio landede ganske enkelt lidt for tidligt, og begge hendes ben brækkede derfor den forkerte vej.

Den 22-årige gymnast blev siddende på gulvet, hvor hun tog sig til sine smertende ben, mens flere kom hende til hjælp.

Efter en hurtig behandling i Pete Maravich Assembly Center i Baton Rouge i Louisiana blev hun til store klapsalver hentet af ambulancefolk, der kørte hende på hospitalet.

Der er endnu ikke kommet en officiel melding om skaderne, men lokale medier mener at vide, at Cario har hevet begge knæ af led og brækket begge skinneben.

Det har hun allerede taget konsekvensen af. Søndag slog hun i et længere indlæg på sin Instagram-konto fast, at hun stopper som gymnast.

'Fredag aften var min sidste aften som gymnast. Efter 18 år lægger jeg mine grips på hylden og vender ryggen til kridtet. Jeg kunne ikke være mere stolt af den person, gymnastikken har formet mig til.'

'Den har lært mig hårdt arbejde, ydmyghed og dedikation for at nævne et par stykker. Den har givet mig udfordringer og forhindringer, jeg aldrig kunne have forestillet mig, der har testet mig som person.'

'Det er måske ikke sluttet på den måde, jeg havde planlagt, men der er aldrig noget, der går efter planen', skriver hun blandet andet.

Holdkammeraterne fra Auburn Tigers formåede at ryste forskrækkelsen af sig og kunne med en af sæsonens bedste opvisninger kvalificere sig til regionsfinalen dagen efter.

Her sluttede dette års eventyr dog for holdet, der endte sidst, mens Louisiana State University for syvende gang i træk vandt det regionale mesterskab og gik videre til NCAA Gymnastics Championships, hvor modstanderne er Oklahoma, Denver og de forsvarende mestre fra UCLA.

