Frygter fans: Superstjerne kræver beskyttelse

Pandemien har sat markant aftryk på Storbritannien, hvis borgere har gennemlevet strenge lockdowns som følge af Europas højeste dødstal; lige under 130.000.

Men kurverne er knækket, siden det stod allerværst til.

Man er langt med vaccinationer, pubberne er åbnet igen (udendørs), og nu er man også klar til at forsøge sig med tilskuere indendørs til sport.

Lørdag begynder verdensmesterskaberne i snooker i Sheffield - med tilskuere!

Umiddelbart godt nyt for snookerfans. Den forsvarende mester og sportens største nogensinde er dog ikke videre imponeret.

45-årige Ronnie O’Sullivan kræver beskyttelse fra fans af World Snooker Tour.

- Jeg er ikke okay med, at folk kommer tæt på mig. Det er jeg bare ikke, og jeg ville skride, siger han til Sporting Life.

- Du har de her skøre fans, som stikker autografbøger ind foran dig og forlanger selfier. Hvis jeg ikke bliver beskyttet eller føler mig sikker i Sheffield, er jeg for at være helt ærlig ikke sikker på, at jeg føler mig tilpas med at være der.

- Tilskuere er fint, men jeg vil stadig have, at de holder to meters afstand.

For O’Sullivan handler det også om beskyttelse fra fans uden for ‘The Crucibel’, hvor VM afholdes, og på hans hotel.

- Jeg ønsker ikke at ende i en uoverensstemmelse med nogen, som ikke tror på corona, og som vil have en selfie. Lige pludselig ender du i en slåskamp med nogen, som er fuld og ligeglad. Al deres dømmekraft ryger ud af vinduet, siger snooker-stjernen.

I 2016 var Ronnie O'Sullivan på visit i Danmark. Foto: Jonas Olufson

Hans mor Maria har været igennem et hårdt og langt sygdomsforløb som følge af Covid-19. Hun har kun en fungerende lunge, og Ronnie O’Sullivan har taget sig af hende. Derfor har han været ekstremt påpasselig.

- Siden marts i fjor har jeg valgt ikke at være tæt på nogen inklusive mine egne børn. Jeg beder dem sidde på bagsædet med vinduet åbent og maske på.

- Hvis de ikke gør det, kommer de ikke med i bilen. Så enkelt er det. Jeg holder distance til dem, fordi de bor hos deres mor, og jeg ved ikke, hvor de har været. De er lidt anti, imod det hele og synes, at det er en konspiration. Jeg er ikke enig, for min mor blev syg med det, siger O’Sullivan.

Sportsligt har Ronnie O’Sullivan gode chancer for at vinde sin syvende VM-titel, hvis altså folk holder afstand og briten formår at holde sin motivation.

Hos bookmakerne giver kun Judd Trump lavere odds.

Ronnie O’Sullivan er alletiders mest vindende snookerspiller med samlede turneringsgevinster på 12 millioner pund.

Tilskuerforsøg i The Crucibel Theater VM i snooker 17. april til 3. maj bliver brugt som et forsøg i anstrengelserne for hurtigst muligt at kunne afholde sikre events indendørs i Storbritannien. Det er den første sportsbegivenhed siden pandemiens start med tilskuere indendørs og er inkluderet i et pilotprogram fra den britiske regering. Snookerens allerhelligste sted - The Crucibel Theater i Sheffield - har 980 pladser. I første runde bliver en tredjedel af kapaciteten udnyttet og i anden halvdelen. Som turneringen skrider frem stiger belægningen til 75 procent til kvart- og semifinaler. Til finalen er håbet fuldt hus. Unge under 18 år har ingen adgang. Heller ikke gravide eller folk med skrøbeligt helbred. Tilskuerne skal fremvise en negativ test og blive hjemme fem dage bagefter. Men hvad gør man ikke for at blive støvet lidt af og se snooker ...

