Fury hånet efter wrestling-debut: 'Bullshit'

Tyson Fury vandt sin WWE-debut, men kampen led voldsomt under, at bokseren ikke har begreb skabt om at wrestle

Natten til søndag fik Tyson Fury sin wrestling-debut.

Det skete i WWE-showet Crown Jewel i Saudi-Arabien, hvor han mødte 'Monsteret blandt mænd', Braun Strowman.

Det gjorde han med en sejr, efter at han med en syngende højrehånd sendte Strowman fra ydersiden af ringen og ned på gulvet, så han blev talt ud.

Det var dog ikke alt, der var fryd og gammen. For efter en flot entré, hvor Fury, der til en afveksling var næsten 60 kg lettere end sin modstander, kom til ringen i saudiske gevandter, gik gassen af ballonen.

Tyson Fury er en showman. Det så man på hans entré. Foto: Ahmed Yosri/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var tydeligt at se, at Fury overhovedet ikke var trænet i wrestling, og det gjorde næsten ondt at se ham forsøge at spille med på de moves, han og Strowman formentlig havde indstuderet på forhånd.

Fans på de sociale medier omtalte kampen som 'bullshit', som en 'shitfest', som en 'joke' og som 'den værste kamp, jeg nogensinde har set'. Og når der skulle deles karakterer ud fra dem, der kender til wrestlingen, var der ikke meget at komme efter.

Dave Meltzer, der dækker wrestling for magazinet 'Wrestling Observer, tildelte kampen karakteren 'Dud', der kan sidestilles med en katastrofe.

På hans skala, der normalt går til 5, men dog enkelte gange er set sprængt, gav også hovedkampen mellem Brock Lesnar og Cain Velazquez den lidt bedre (men stadig voldsomt ringe) karakter -1:

OC x Viking Raiders 1.25

Cesaro x Mansoor 3.75

Fury x Strowman DUD

Styles x Humberto 2.75

Natalya x Lacey 2

Team Hogan x Team Flair 3.75

Wyatt x Rollins 2 — Italo Santana (@BulletClubIta) November 1, 2019

Der var lidt mere positivet fra det italienske site WWEMania.it, der gav kampen karakteren 3 ud af 10, men med en masse lidet flatterende ord med på vejen:

#CrownJewel pagelle



Tyson Fury v Braun Strowman



voto: 3



Come prevedibile, è stata una farsa. Ok la bella entrata di Tyson Fury, ok qualche spot divertente come il pugile inglese che si rialza imitando Undertaker.... https://t.co/uqkpGHFOj8 — WWEMania.it (@WwemaniaI) November 1, 2019

'Som forudset var det en farce'.

'Fury er ikke en wrestler, og det beviser han. Strowman forsøger at begrænse sig for ikke at skade ham. Det led kampen under'

Alt det tænkte Tyson Fury formentlig ikke over, da han hoppede rundt i ringen og forsøgte at ligne en wrestler. Han fik endda sejren, men for trods alt ikke at tabe for meget ansigt, hoppede Strowman tilbage i ringen og bodyslammede Fury, hvorefter han rasende forlod ringen:

Det tog dog ikke glæden fra Fury, der var tilfreds med sin debut:

- Det var fantastisk. En storslået oplevelse.

- Han er et monster blandt mænd. Da jeg sendte ham i gulvet med min højre hånd, kunne jeg ikke tro, at han rejste sig igen og hamrede mig i gulvet, sagde Fury efter sejren.

Han vil ikke afvise, at han vender tilbage til WWE. Men foreløbig vil han koncentrere sig om sin kamp mod Deontay Wilder.

- Jeg har lige en aftale med Deontay Wilder 22. februar. Og så må vi se, hvordan det går efter det, lyder beskeden.

Fury har tidligere afsløret, at han vil bokse tre kampe mere og så trække sig tilbage: 22. februar mod Wilder, en rematch i juni og en afskedskamp til december i det nye år.

