Fyret efter lækket sexvideo

Det har længe været under opsejling, og nu er det blevet en realitet.

Mandy Rose har overskredet WWE's grænser i forhold til letpåklædte billeder og frække privatoptagelser med kæresten. Det har nu fået store konsekvenser for den tidligere NXT Champion.

Hun er nemlig blevet fyret af WWE.

Det skriver mediet Fightful.

Den 32-årige amerikaner lægger eksklusive letpåklædte billeder og film op på en hjemmeside, der hedder 'FanTime', hvilket minder meget om OnlyFans.

I starten af november blev mange af billederne, man ellers skal betale for at se, lækket og spredte sig på internettet med lynets hast.

Det fik WWE til at holde et ekstra skarpt øje med Rose, og hvad hun lagde op, og hun meldte ud til sine fans, at hun ville tage det roligt den kommende tid for at undgå at blive straffet af WWE.

Det lykkedes da også lige indtil en video, hvor hun sammen med sin kæreste imiterer, at de har sex også blev lækket.

Rose er iført en g-streng på videoen og er derfor ikke komplet nøgen, men det var altså stadig for meget for WWE, der nu har fyret amerikaneren.

Mandy Rose har i skrivende stund over 3,4 millioner følgere på sin Instagram profil, hvor hun også lægger udfordrende og letpåklædte billeder op, men hun har altså ikke skrevet noget efter nyheden om fyringen kom frem.