Fyret fra landsholdet og klubben: Mister millioner

Rugby-stjernen Israel Folau havde skrevet, at helvedet venter for blandt andre homoseksuelle

Fyret - fra både klub og landshold.

Det er resultatet for Israel Folau, der 10. april skrev på det sociale medie Instagram, at helvede venter homoseksuelle, hvis de ikke angrer deres synder.

Det er blot få måneder siden, at Folau skrev under på en kontrakt til en værdi af 18,4 millioner danske kroner, der varede frem til slutningen af 2022. Men den er nu anulleret.

- Vi vil gerne sige meget klart, at det er en smertelig afslutning for spillet, siger Raelene Castle, der står i spidsen for det australske rugbyforbund.

- Ruby Australia har har ikke selv valgt at komme i denne situation, men vi står fast på, at Israel i kraft af sine handlinger har sat os i en situation, hvor vi ikke har noget andet valg.

- Vores besked til alle rugby-fans er, at vi står fast på vores værdier, siger hun.

Foto: Saeed Khan / AFP / Ritzau Scanpix

Israel Folau fortryder ikke.

- Jeg er meget ked af dagens beslutning om at afslutte min ansættelse, og jeg vil se på mine muligheder, siger han i en pressemedelelse.

- Som australier har vi visse rettigheder, blandt andet religionsfrihed og ytringsfrihed. Den kristne tro har altid været en del af mit liv, og jeg mener, at det er min pligt som kristen at sprede guds ord. At følge min trosretning burde ikke stoppe mig fra at arbejde eller spille for min klub eller mit land.

- Jeg vil takke min kone Maria for hendes kærlighed og opmuntring til at stå ved vores tro, siger han og slutter med at takke dem, der har stået bag ham.

Folau forventes at appellere, og han har tre døgn til at træffe den beslutning.

Med fyringen kan han ikke spille i Australien, og man regner ikke med, at han vil fortsætte i udlandet.

