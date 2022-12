Går amok: Overrasker verdensstjerne

Både modstanderen, fansene og kommentatorerne var helt oppe at køre - se klippet her

Michael van Gerwen, en af verdens allerbedste dartspillere, valgte onsdag aften ikke at gå efter at lukke et sæt og dermed kampen, selvom han havde muligheden.

Hollænderen kunne vinde opgøret ved at sætte sidste pil i bullseye. I stedet tog han en anden løsning og satte den i 18'eren i troen på, at han kunne vinde opgøret på sin næste tur.

Sådan skulle det dog ikke gå. Mensur Suljović overraskede van Gerwen gevaldigt ved at lukke på høje 161.

Det fik både den østrigske spiller, tilskuerne i Alexandra Palace i London og især den danske kommentator-duo på Viaplay Morten Thunø og Michael Frydendahl til at gå helt amok.

Se det underholdende klip øverst.

Screendump: Viaplay

Van Gerwens ansigtsudtryk taler da også for sig selv.

Mensur Suljović forlængede dermed VM-kampen, da de så skulle ud i endnu et sæt.

Trods den flotte præstation af Suljović endte Michael van Gerwen ikke overraskende med at spille sig videre til 1/8-finalerne, da han tog sjette sæt og vandt derfor 4-2 samlet.

Han havde et gennemsnit på imponerende gennemsnit på 107,66. Efter kampen roste han sin modstander.

'Nå, hvad kan jeg sige, det var en fænomenal kamp i aften, men der skal to spillere til, for at det kan lade sig gøre, så kredit til Mensur.'

VM i dart fortsætter frem til 3. januar, hvor der er finale.