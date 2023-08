Gal landstræner afreagerer på medierne

Det vil være synd at sige, at stemningen mellem den australske presse og rugby-landsholdet er tip-top forud for VM i september.

Fredag afholdt landstræner Eddie Jones pressemøde i lufthavnen i Sydney forud for afrejsen til Frankrig, og her bankede han i bordet overfor en skeptisk og kritisk presse.

For medierne har været efter ham, forbundet og landsholdet i ugerne op til afrejsen.

- Jeg ved, hvad der er galt med australsk rugby, og en del af jer gutter er en del af problemet, kom det.

- Tak for det værste pressemøde, jeg nogensinde har oplevet i rugby. Godt gået – det værste, jeg har set, buldrede han.

Der er flere grunde til, det er gået galt mellem landstræner og presse.

Droppede to af stjernerne

Resultaterne er én ting: Siden Eddie Jones vendte retur til the Wallabies 1. januar, er det blevet til fire nederlag i fire kampe. Ingen sejre. Og nederlaget 5. august - den sidste opvarmning til VM - til New Zealand sved.

Forventningerne er en anden ting: Australien ser sig selv som én af verdens største rugby-nationer - og er det også. Det vidner de to VM-titler om. Problemet er bare, at Australien ikke har vundet turneringen siden 1999. Til sammenligning har New Zealand vundet to af de seneste tre.

Eddie Jones under pressemødet i Sydney. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

En tredje ting er udtagelsen af VM-truppen: For her valgte Eddie Jones kontroversielt at droppe to af de mest rutinerede kræfter; Michael Hooper og Quade Cooper. Oveni hatten sagde angrebstræner Brad Davis op kort inden afrejsen.

Altså ballade og mystik og hele pakken. Noget vi medier elsker, som et barn elsker juleaften.

Der var spørgsmål til Cooper, der netop er vendt retur efter en alvorlig skade i foden. Den rutinerede fly-half med 80 landskampe for Australien var ventet at gå direkte ind i startopstillingen.

Derfor sagde han op

Men han er ikke med, og nu florerer et rygte om dårlig stemning mellem spiller og træner, og at Cooper end ikke vil tale med sin landstræner.

- Jeg ringede til ham, men jeg fangede ham ikke. Hvis jeg ringer til dem, og de ikke ringer igen, hvad vil I så have, jeg skal gøre, kom det, uden Jones syntes at vente på svar.

I forhold til Davis’ opsigelse afmystificerede Eddie Jones det med: - Han ringede for nogle aftener siden og sagde op. Det er af familiære grunde, og han havde selv en afløser i tankerne.

Og så tog han igen til genmæle overfor pressen:

- Jeg forstår simpelthen ikke al den negativitet her. I er så negative omkring alting. Hvis ikke I har noget positivt at sige, så lad være. Vi er på vej til VM. Et VM I ikke tror, vi kan vinde. Sig til os, at vi er forfærdelige, og vi skal give jer svar på tiltale, sagde han.

Quade Cooper i den dragt, Australien skal bære til VM. Selv kommer han dog ikke til at iklæde sig den igen. Foto: Nick Mulvenney/Reuters/Ritzau Scanpix

Medierne har blandt andet fokuseret på, at VM-truppen er den mest uerfarne, Australien nogensinde har sendt til et VM.

Som The Sydney Morning Herald formulerede det i sidste uge, da truppen blev offentliggjort:

- Man kan enten kaste terningerne som træner. Eller også kan man belåne sit hus til op over skorstenen, sælge alt, hvad man ejer, tage alt med på casino og smide det hele på enten rød eller sort. Se lige Eddie Jones’ VM-trup…

Elsker, elsker, elsker det

Eller sagt med andre ord: Avisen mente nok, det var liiige satset nok af landstrænere at udtage en så uerfaren trup til et VM.

- Jeg kan mærke al den negativitet. Jeg bliver nødt til at vaske mig, for den klæber til mig, sagde landstræneren, inden han gik over i det sarkastiske hjørne.

En journalist spurgte, hvad han ser i den trup, han tager med til Frankrig. Svaret:

- Ingenting, min ven. Vi er forfærdelige. Jeg elsker den her negativitet. Det er fantastisk. Elsker, elsker, elsker det. Fortsæt. Fortsæt endelig. Fortsæt, fortsæt, fortsæt.

Det var der ingen, der gjorde.

Australien er i gruppe med Georgien, Wales, Fiji og Portugal. Siden det første VM i 1987 har Australien aldrig klaret sig dårligere end en kvartfinale.

VM begynder 8. september.

63-årige Eddie Jones har i øvrigt to gange ført et hold til en VM-finale: I 2003 med Australien og i 2019 med England.