Gigant-dansker imponerer i Las Vegas

Det er ikke helt NBA, men det lugter da af det.

Den danske basketball-spiller Asbjørn Midtgaard, der måler 213 centimeter, har imponeret så meget , at han natten til torsdag fik debut i NBA Summer League, hvor potentielle NBA-emner og ligaens nye ansigter får kilometer i benene, før det går løs med den egentlige sæson i oktober.

Danskeren fik chancen i knap seks minutter og leverede tre point, tre rebounds og en assist på den sparsomme tid. Samtidig roses han for sit arbejde med at gøre holdkammeraterne fri via screeninger og at gå hårdt efter de offensive rebounds.

Han nåede dog også at få et gedigent dunk i hovedet af Isaac Okoro.

Men NBA's talentspejdere hænger sig ikke så meget i den slags detaljer, men ser langt mere nuanceret på det i disse dage, så de positive takter kan give flere chancer i Summer League og i sidste ende udmønte sig i en kontrakt - måske ikke hos NBA-holdet Orlando Magic, men så måske i G-League, der er udviklingsligaen bag.

Efter et universitetsophold hos Wichita State smuttede den store nordsjællænder til Grand Canyon Antelopes, hvor han virkelig fandt rytmen og gjorde sig interessant for professionelle hold, deriblandt NBA-holdet Orlando Magic.

I Danmark nåede den nu 23-årige center at spille tre sæsoner i den bedste danske række hos Hørsholm 79'ers, men han begyndte først sent på sporten, fordi han dyrkede fodbold og håndbold inden.

I løbet af sommeren fortalte han amerikanske NBC om sine NBA-drømme.

- Det ville betyde alt. Ikke bare for mig, men for dansk basketball. Jeg synes, vi har en god talentmasse i Danmark, og jeg ville elske at vise, at Danmark også er et basketball-land.

