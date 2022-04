Gigantbøde efter kast med tandbeskytter

Miles Bridges har fået en bøde på over 340.000 kroner for at tyre sin tandbeskytter på en ung tilskuer

Udvisning, nederlag og kæmpe bøde.

Miles Bridges havde en sand mareridtskamp, da han og Charlotte Hornets fik en over nakken mod Atlanta Hawks natten til torsdag.

Kampen endte 132-103 i Hawks favør, men det ringe resultat var ikke det værste for Hornets-stjernen Miles Bridges.

Med seks minutter tilbage af kampen blev Bridges smidt ud, efter han kom op og diskutere med kampens dommer-duo.

Den 24-årige amerikaner blev derfor sendt tidligt i bad til stor jubel for hjemmeholdets fans, der råbte en masse ting efter Bridges, da han var på vej ned i omklædningsrummet.

En enkel fan fik råbt noget, der fik det til at koge over for Bridges, og Hornets-spilleren valgte i raseri at tyre sin tandbeskytter op mod den mandlige fan, der hånligt stod med hænderne i vejret og råbte.

Heldigt for den mandlige fan ramte Bridges ikke ham, men derimod en 16-årig pige, der stod ved siden af den hånende tilskuer.

Episoden blev efterfølgende undersøgt og sagen endte med, at Bridges fik en bøde på 50.000 dollars, svarende til godt 343.000 kroner.

Klippet, hvor Bridges kaster sin tandbeskytter på fanen er efterfølgende gået viralt, og nu har Bridges selv været ude på Twitter og skrive, at det er uacceptabelt og han prøver at komme i kontakt med den unge pige, som han ramte.

Du kan se hele optrinnet her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom med bag murene: Så vildt er Brøndby Stadion