Gigantisk dansk triumf: Slår Barcelona

Man kan lige notere sig navnet, hvis man ikke allerede kender det: Gabriel Ifeanyi Lundberg - eller bare 'Iffe'.

Danmarks bedste basketballspiller er ved at skabe sig et navn i en af verdens bedste ligaer, nemlig den spanske, hvor han og Tenerife-mandskabet torsdag aften tog en skalp af de helt store.

FC Barcelona er ikke bare en force inden for fodbold og håndbold. De er fantastisk kørende på basketball-fronten, hvor de har vundet flest nationale mesterskaber af alle spanske klubber.

I en gyser i Barcelona-hulen Palau Blaugrana vandt Lundberg og co. med 87-86 efter en nervepirrende afslutning, hvor danskeren selv var en stor del af triumfen.

På Barcelonas hjemmeside fremhæves den københavnske guard for sit spil i slutfasen.

- Lundbergs heltedåd fik pendulet til at svinge den anden vej med kun otte sekunder tilbage, lyder det fra storklubben.

Derefter scorede Barcelona-profilen Brandon Davies, før Tenerifes Fran Guerra til allersidst afgjorde det fra straffekastlnjen.

Danskere scorede selv 14 point i opgøret.

- At slå et hold som F.C. Barcelona er ikke nogle let opgave. Det at jeg har været så heldig, at være i stand til kunne gøre det så tidligt i min karriere, er noget jeg er meget stolt over. Det er sgu fedt, skriver Lundberg på sin Facebookside.

Den 25-årige dansker fik flest spilleminutter i opgøret, men får dog ikke flere kampe denne sæson, for Tenerife kunne ikke nå at hente en semifinaleplads, som Barcelona allerede var sikre på at snuppe.

Derfor sparede storklubben også stjerner som Nikola Mirotic og Cory Higgings.

