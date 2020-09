Gigantisk sensation

Denver Nuggets fuldendte natten til onsdag dansk tid et imponerende comeback mod Los Angeles Clippers i NBA-slutspillet.

Denver besejrede således Clippers med 104-89 i den syvende og afgørende kamp i serien. Holdet var ellers kommet bagud med 1-3 i serien, men med tre sejre i træk lykkedes det altså at færdiggøre et flot comeback.

Holdet er nu klar til Western Conference-finalen, der svarer til semifinalen i verdens bedste basketball-liga.

Her skal Colorado-klubben op imod Los Angeles Lakers, der blandt andre råder over superstjernen LeBron James.

I opgøret natten til onsdag var Denvers Jamal Murray i topform og scorede hele 40 point. Holdkammeraten Nikola Jokić blev noteret for 16 point, 22 rebounds og 13 assister og fuldendte dermed en triple-double, som det kaldes i NBA, når en spiller laver et tocifret antal i tre kategorier.

Holdene fulgtes ad i første quarter, der endte 24-24.

Herefter viste Los Angeles Clippers tænder og bragte sig i andet quarter foran med 12 point ved stillingen 50-38. Denver Nuggets kom dog igen og reducerede til stillingen 54-56 ved slutningen af andet quarter.

De gode takter fortsatte for Denver i tredje quarter, hvor holdet formåede at vende 54-56 til en føring på 82-74.

Jamal Murray var aftenens store stjerne, og i fjerde og sidste quarter ramte han endnu et trepointsforsøg, da han sikrede sit hold en føring på 89-74.

Clippers, der råder over profiler som Kawhi Leonard og Paul George, formåede ikke at svare igen og dermed bliver der ikke tale om et rent Los Angeles-opgør i Western Conference-finalen.

I finalen i den anden turneringshalvdel - Eastern Conference - spiller Boston Celtics mod Miami Heat. Her tog Miami den første sejr natten til onsdag dansk tid, da det efter overtid blev til en 117-114-sejr.

Vinderne af Conference-finalerne mødes i den endelige NBA-finaleserie.

