God stil: Verdensstjernen hjælper hjemløs i snedrive

Den femfoldige snooker-verdensmester Ronnie O’Sullivan har lagt alen til sin popularitet i Storbritannien - og vækket dyb skepsis - efter en episode fredag aften, da han netop havde tabt kvartfinalen i Welsh Open i Motorpoint Arena i Cardiff.

Uden for arenaen bemærkede O’Sullivan en skikkelse liggende i sneen. Det viste sig at være en hjemløs mand, som O’Sullivan snart faldt i snak med. En af snooker-stjernens mange fans fik øje på sit idol og optog en sekvens på sin mobiltelefon og lod sig siden interviewe af BBC.

O’Sullivan forlod efter nogen tid den hjemløse, men vendte snart tilbage med forplejning til den forhutlede fyr. Han havde købt sandwicher og drikkevarer til ham i en nærliggende butik.

- Ronnie insisterede på, at den hjemløse fyr ikke skulle takke ham, fortæller O’Sullivans beundrer, en vis Matthew Lofthouse, som til BBC kunne berette, at temperaturen lå et stykke under frysepunktet.

- Han (O’Sullivan, red.) sagde bare ’tænk ikke på det, makker’, fortæller Lofthouse.

På de sociale medier udtrykker flere skepsis over for O’Sullivans optræden. Nogle mener, at han bare har øjnet en chance for at høste nogle billige point, mens andre raser over, at mangemillionæren O’Sullivan spenderer håndører på en hjemløs, når han uden videre bare kunne have betalt for et par nætter på et varmt hotel.

Der er også flere, der bakker O’Sullivan op og takker ham for at være den gode samaritaner.

Hvad der skete med den hjemløse efter O’Sullivans visit, melder historien ikke noget om.

