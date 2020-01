Gråd og glæde: De tog priserne ved Sport 2019

Det blev et storslået og vellykket 'Sport 2019', som DR blændede op for i Herning.

Her er overblikket over vinderne af de mange priser.

Følgende priser er uddelt ved Sport 2019 Olympiske Håb: Tobias Bjerg

B.T. Guld: Håndboldherrerne

Årets Detalje: Jakob Fuglsang

Årets Sportsnavn: Mads Pedersen

Danskernes Idrætspris: Fodboldlinjen Randers

Parasportspris: Lars Larsen

Årets Mandlige Fodboldspiller: Kasper Schmeichel

Årets Kvindelige Fodboldspiller: Pernille Harder

Trænerpris: Casper Jørgensen

Intet er Umuligt: Rajbek Bisultavnov

Årets Forbillede: Brian Holm

Årets Energibundt: Mette Paabøl Rytsel

Hall of Fame: Mikkel Kessler Desuden var der en følselsesladet hyldest af Caroline Wozniackis karriere - inklusive en hyldest fra stjernens første træner og en hilsen fra Michael Laudrup.

Der var stort bifald til Mads Pedersen, der ligesom hos Ekstra Bladets Top 100 Årets Sportspræstation, tog prisen som Årets sportsnavn. Håndboldherrerne vandt udøvernes egen pris B.T. Guld.

Undervejs blev danserne Bjørn Bitsch og Ashli William, samt tennisspilleren Caroline Wozniacki hyldet for overståede og næsten overstået karriere.

Der var tårer fra Caroline Wozniacki på forbindelsen til New Zealand, hvor hun forbereder sig til en af karrierens allersidste turneringer, og Mikkel Kesslers stemme knækkede totalt i slutningen af takketalen.

Kessler holder takketale i Herning. Foto: Claus Bonnerup

Jakob Fuglsang vidste på forhånd, at en vild sæson blev overskygget af Mads Pedersens VM-guld, men han kom på scenen og modtog prisen: Årets Detalje. Det var for at undgå et styrt på vej til sejren i Liege-Bastogne-Liege.

- Jeg undskylder for alle dem, der spildte kaffe i sofaen den søndag, siger han.

Lykkelig Mikkel Kessler i Hall of Fame: - Helt vanvittigt