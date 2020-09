Grace vækker opsigt: Alle tror, jeg er en mand

Bortset fra deres fødsel på det afrikanske kontinent er det begrænset, hvor meget sydafrikanske Caster Semenya og norske Grace Bullen har tilfælles.

Den ene er dobbelt OL-guldvinder og tredobbelt VM-guldvinder på 800 meter-distancen. Den anden er bryder med et par EM-guld på cv’et.

Den ene er verdensberømt for at kæmpe en kamp for at få lov til at deltage på lige fod med sin rivaler trods et meget højt testosteronniveau i kroppen. Det kender den anden ikke noget til. Hun bliver bare ofte kaldt for en mand.

Grace Bullen er slet ikke Caster Semenya. Alligevel kan den 23-årige nordmand med rødder i Eritrea og Sydsudan nikke genkendende til den tilværelse den seks år ældre Semenya lever.

Det fortæller hun på Instagram i kølvandet på schweizisk højesterets afvisning af Semenyas anke på CAS’ beslutning om at hun skal nedbragt sit testoteronniveau via behandling, hvis hun altså vil fortsætte med at konkurrere op højeste niveau.

Hun skal med andre ord hormonbehandles, hvis hun fortsat vil gøre sig gældende på 800 meteren.

- Det er trist. Det er det virkelig. At det skal være forkert at være naturlig. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har fået at vide, at jeg er blevet kaldt for mand eller dude, eller at nogen har sagt, at jeg tilhører den forkerte kategori, siger hun i en Insta-story.

Til NRK vælger hun dog at opfatte det positivt.

- For mig betyder det bare, at jeg har gjort noget ganske godt. Det vi træner er så godt, at folk ikke kan tro, at det er trænet. Så jeg opfatter det aldrig negativt, siger hun til tv-stationen.

- Man bliver så god, at folk må finde undskyldninger på, hvorfor jeg er så god, siger hun.

Grace Bullen er klar over, at hun ikke er så synlig i sin sport som eksempelvis skiløbere, atletikudøvere eller håndboldspillere i Norge.

Når folk kommer med bemærkninger til hende, vælger hun ikke at tillægge det så stor værdi.

- Det har jeg aldrig gjort. Det er noget, jeg er vokset op med siden ungdomsårene og min tid på landsholdet, fortæller hun.

