Grim ulykke får konsekvenser

Arrangørerne af vinter-OL i Beijing har skærpet sikkerheden i Beijing Olympics Sliding Centre.

Det oplyser det internationale kælkeforbund ifølge AFP, efter at en voldsom ulykke mandag fandt sted i arenaen.

Her kom polakken Mateusz Sochowicz slemt til skade, da han trænede.

Sochowicz pådrog sig en brækket knæskal på venstre ben og en dyb flænge ind til knoglen på højre ben, men det kunne være gået langt værre ifølge ham selv.

Nu har arrangørerne taget konsekvensen og rettet op på flere elementer.

Det oplyses blandt andet, at man har gennemgået startintervallerne og installeret en skærm, der viser den del af banen, hvor forskellige spor mødes.

Selv om 25-årige Sochowicz havde fået grønt lys til at køre en prøvetur på banen, blev han mødt af en lukket port.

Den polske udøver forsøgte at undgå større skade ved at hoppe ud over barrieren, men nåede ikke at sætte af, og han ramte dermed den lukkede port.

De kinesiske OL-arrangører har sammen med officials inden for sporten indledt en undersøgelse af hændelsen.

Kælkesporten blev ramt af en stor ulykke ved OL i 2010 i Vancouver, Canada. Her omkom georgieren Nodar Kumaritashvili, da han under en træning mistede kontrollen i høj fart og ramte en stålpæl.