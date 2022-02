Grotesk is-krig: Stjerne er rasende

Hollandske udtalelser er faldet svensk stjerne for brystet, og nu anklager han dem for snyd og bedrag

We own the ice – vi ejer isen.

Præcis så selvsikkert lyder det hollandske skøjteforbunds slogan, og selvom hollænderne især i speedskating er verdensførende, så synes det nu at blive lidt for bogstaveligt i forbindelse med OL i Beijing.

Og for især svenskerne og stjernen Nils van der Poel (der trods navnet er svensker – ikke hollænder) er det gået over stregen i forbindelse med en artikel på skøjteforbundets hjemmeside.

Her fortæller Sander van Ginkel, der er den hollandske delegations særlige temperatur-måler, hvordan han dagligt måler isens temperatur, indsamler data og vender status med hallens såkaldte ismester, Mark Messer.

- På et tidspunkt troede alle løbere, at isen var for varm og blød. Jeg ved ikke, om det var på grund af mine kommentarer, men temperaturen faldt derpå en smule de følgende dage. Ved at vise, hvordan jeg når frem til mine resultater, håber jeg at overbevise Messer og hans ansatte om mine ideer, siger van Ginkel blandt andet.

Korruption, uetisk og amoralsk!

- Messer har forståelse for, at jeg deler det med ham, fordi vores hold kan drage fordel af det, hvis forholdene er optimale. Jeg tror, at han og hans kollegaer grundlæggende er interesserede i at høre min mening og dermed bestemme temperaturen. På den måde bidrager jeg til den mulige succes.

Men det er bare ikke i orden. Svenskerne har sandsynligvis gjort brug af nogle bandeord, da de læste ovenstående citater. Det gør vi ikke her.

Vi konstaterer bare, at irritationen er markant i den svenske lejr, hvor Nils van der Poel har taget til genmæle.

- Det er ikke sådan, jeg opfatter fair play. OL er højere, stærkere, hurtigere. Det her er korruption. Det her er et forsøg på at udnytte tingene til din egen fordel ved at bruge uetiske amoralske metoder, tordnede han på et pressemøde i Beijing torsdag.

Nils van der Poel i midten efter sin sejr på 5000 meteren mandag. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix

- Det er den største skandale i vores sport. Vi har dopingsager i sporten ind imellem. Jeg kan slet ikke se, hvordan det her er mindre alvorligt, kom det bidsk.

Og det blev bakket op af Peter Reinebo, der er den svenske olympiske komités delegationsleder.

Han kalder de hollandske metoder for usportslige og unødvendige – og uacceptable for et nationalt forbund.

'Det skulle aldrig være sket'

De kommentarer er så heller ikke just faldet i god jord i den hollandske lejr, hvor man nok erkender, at udtalelserne burde have været modificeret eller slet ikke offentliggjort. Men at især van der Poel ikke burde tage sådan på vej.

- Temperaturmålinger har fundet sted i årtier, og det fortsætter i årtier. Vi er skuffede over, at Sverige har valgt ikke at tale med os, siger sportsdirektør i den hollandske delegation, Maurits Hendriks, til Expressen.

- Hvad synes du om Nils van der Poels ordvalg, der er meget stærke?

- Vi tager afstand fra det, der er sagt om os. Hvis du ser på fakta, handler det om at måle temperaturen på isen. Det er helt normalt, siger Hendriks, der tilføjer, at svenskerne har hans telefonnummer.

- Vi ville virkelig gerne have talt med dem, før de gjorde det her. Vi har intet at skjule, siger han og erkender, at artiklen i første omgang var en fejl.

- Det var ikke godt, og det skulle aldrig være sket. Det beklager jeg.

Sverige har dog ikke droppet sagen, bare fordi hollænderne beklager.

Ifølge Peter Reinebo har man valgt at gå videre med sagen til såvel den internationale olympiske komité, IOC, og den internationale skøjteunion, ISU.

Rent sportsligt går det bedst for Holland - som ventet. Tre af de fire første konkurrencer er endt med orange guld - i alt har hollænderne vundet seks medaljer. Det samme antal som de øvrige lande tilsammen.