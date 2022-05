Groteske detaljer: Dræbt stjerne ville bare hjælpe

I et forsøg på at hjælpe en kvinde mod en voldelig mand blev basket-spilleren Adreian Payne brutalt skudt ned

Den 31-årige tidligere NBA-spiller Adreian Payne mistede mandag morgen livet, da han blev skudt på klos hold i Orlando.

Den to år yngre Lawrence Dority var manden, der affyrede skuddet.

Ifølge retsdokumenter, Detroit Free Press er kommet i besiddelse af, har Dority og hans kæreste bekræftet, at Adreian Payne og dennes kæreste var blevet bedt om at komme ud til huset, hvor Dority og kæresten befandt sig. Angiveligt var der tale om en tilspidset situation, hvor kæresten havde brug for opbakning overfor en voldelig Dority.

- Jeg har tidligere ageret mellemmand for at forhindre fysisk vold, sagde Paynes kæreste til politiet efter skyderiet.

Det kom til ophedet diskussion, og Dority hentede en pistol, som han affyrede mod Payne.

Payne blev omgående kørt på hospitalet, men han var død ved ankomsten.

Troede Payne var bevæbnet

Da politiet ankom til gerningsstedet, opholdt Dority sig stadig i huset. Ifølge politiet hjalp han efterfølgende med at forklare og beskrive, hvad der var sket.

Han fastholder, at det skete i selvforsvar og hævder, at Adreian Payne qua sin størrelse (to meter og 110 kg) var intimiderende og i øvrigt havde sagt, at han var klar på at ’skyde din bror’. Han mener desuden at have fornemmet, at Payne havde en pistol siddende under tøjet, hvorfor det angiveligt var fair, at han gik ind i huset og hentede sin egen.

Payne blev draftet i 2014 og spillede i sin NBA-karriere for Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves og Orlando Magic. Foto: Chris Young/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge Dority var Payne og kæresten allerede ankommet, da han blev sat af ved huset af sin far.

De befandt sig i en bil ved huset, og ifølge Doritys far, der så optrinnet fra sin bil, begyndte de to mænd en intens diskussion, mens Payne blev i sin bil, og at Dority ’syntes at være intimideret baseret på størrelsesforskellen (Dority er blot 172 cm og vejer 68 kg). Hvordan han kan have været det, når Payne angiveligt sad i sin bil, fortæller historien ikke noget om.

Et unavngivent vidne har til politiet fortalt, at Payne ’ikke syntes at virke truende overfor Dority på nogen måde’.

'Derfor skød jeg ham'

Desuden har optagelser fra et kamera i nærheden vist en kvinde, der tigger Dority: ’Lad din pistol være’ og ’vi blev bedt om at komme’, hvorfor det må være Paynes kæreste.

Han affyrede et enkelt skud, inden han gik ind i huset.

Doritys far løb hen til Payne for at ville hjælpe. Han fandt ham på forsædet af bilen. Det var dog Dority, der ringede 911.

- Denne mand forsøgte at trænge ind i mit hus, han kørte rundt om blokken og forsøgte at skyde mig. Han opførte sig, som havde han en pistol, og så skød jeg ham’, sagde Dority i telefonen.

I Florida findes en lov, der handler om, at det er helt lovligt at forsvare sig på egen jord. Man har tilladelse til at møde force with force – including deadly force, hvis han eller hun med god grund tror, det er nødvendigt for at forhindre dødsfald eller stor personlig skade.

Eller sagt på anden måde: Bliver man på egen grund truet med en pistol, er det lovligt at svare igen med et lignende våben.

Politiet fandt ikke noget våben på Adreian Payne – eller i hans bil. Man har konkluderet, at han ikke var en umiddelbar trussel mod Dority.

Dority er nu sigtet for mord og er varetægtsfængslet.

