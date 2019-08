Guldvinder taget for doping... i bowling!

Doping i bowling ... Ikke umiddelbart to begreber, der bliver kædet sammen.

Alligevel har en dopingskandale ramt bowling-konkurrencen ved de netop afviklede panamerikanske lege, der blev afholdt i Perus hovedstad, Lima.

Her tog Puerto Rico herredouble guld efter ganske overbevisende at have slået USA i finalen - men den guldmedalje må de to puertoricanere nu aflevere.

For søndag blev det annonceret, at den ene af spillerne, Jean Perez Faure, er blevet testet positiv for stoffet chlorthalidone.

Og hvad er så det? Ikke umiddelbart et stof, der styrker hverken sigte eller præcision i kastet af bowlingkuglen. Næ, chlorthalidone er et middel, der typisk gives for at regulere for højt blodtryk. Hvilket man uden at fornærme nogen godt kunne finde plausibel, at Faure lider af.

Desværre for ham - og for makker Cristian Azcona - er stoffet på det internationale antidopingagenturs (WADA) liste over forbudte stoffer, da det også kan fungere som et maskeringsstof for forbudte stoffer.

Det betyder, at Puerto Rico må aflevere guldmedaljen til USA, mens Colombia rykkes til sølvmedaljen og Mexico tager bronzen.

Det puertoricanske bowlingforbund har dog ikke tænkt sig at lade sagen ligge ved det, bedyrer det i et opslag på Facebook, hvor der præciseres, at midlet er ordineret og godkendt af specialister, og at dommen kan ankes - hvilket forbundet har tænkt sig at gøre:

'I dette tilfælde er der ingen tvivl om den medicinske begrundelse for brug af medicinen, og der er heller ingen tvivl om, at medicinen ikke giver atleten nogen fordel eller påvirker kampens udfald,' skriver forbundet blandt andet.

Tre dage efter guldmedaljen bowlede Jean Perez Faure sig til bronze i den individuelle konkurrence. En medalje, han lader til at må beholde uden sværdslag, da der ikke forelægger en positiv prøve fra den konkurrencew.

Bowlingsporten er ikke just kendt for sine dopingsager. Således skal vi blot et års tid tilbage i tiden for at finde det første tilfælde på internationalt plan.

Her blev tyske Laura Beuthner nemlig testet positiv for stoffet hydroklortiazid (også listet som et maskeringsstof) under World Games i 2017 - hvilket kostede hende guldmedaljen.

Kæmpe fadæse: Taber på helt vanvittig detalje

Se også: Spillede 50 minutter med sprængt testikel

Se også: Bizar doping-prøve: Han er gravid!