Håndboldspiller druknet efter slutrunde

Strandhåndbolspilleren Jekaterina Koroleva blev søndag fundet død kort efter afslutningen på EM i strandhåndbold.

Det bekræfter det europæiske håndboldforbund (EHF) på sin hjemmeside.

På vegne af EHF udtrykker lederen af formanden for strandhåndbold i EHF, sin dybeste medfølelse over for Korolevas familie og venner.

'Det er med stor sorg, at EHF modtager nyheden om Ekaterina Korolevas bortgang.'

Også det russiske håndboldforbund udtrykker stor sorg over dødsfaldet:

'Fra hun var 15 år, spillede hun håndbold i Stavropol-regionen, hvor hun huserede på venstrekanten og var en del af ungdomslandsholdet. Vi udtrykker vores dybeste medfølelse til de nærmeste,' skriver håndboldforbundet i udtalelsen.

Ekaterina Koroleva blev søndag aften fundet i en sø kort efter afslutningen på EM-turneringen. Tidligere på dagen havde hun scoret syv mål for Rusland, som slog Tyskland i kampen om 9. pladsen.

Danmark var også med ved turneringen, der blev afhold 2. - 7. juli i Stare Jablonski i Polen. Her vandt de mesterskabet for både herrer og damer.

