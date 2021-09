Hårdt angreb på direktør: Kammerateri!

Én af dansk idræts mest magtfulde personer, DIF-direktør Morten Mølholm, anklages nu for at udnytte sin position til at hjælpe specialforbundet Dansk Tennis Forbund.

Det er Dansk Padel Forbund, der i en pressemeddelelse og overfor Ekstra Bladet tordner mod ham, mod DIF’s ledelse og Dansk Tennis Forbund, DTF, fordi man føler sig overset og ekstremt dårligt behandlet.

Padelforbundet har i mere end et år forsøgt at blive optaget som selvstændigt specialforbund under DIF, der dog henviser til, at man skal være fem år gammel for at opnå dette. Dansk Padel Forbund er lige blevet fire år.

I stedet har DIF efter aftale med DTF fået padelsporten ind i tennis-regi som en aktivitet. Til trods for at tennis og padel er to forskellige sportsgrene.

For padelforbundet peger pilen mod Morten Mølholm, fordi han udover sit virke som DIF-direktør også er næstformand i Birkerød Tennis Klub, én af landets største tennisklubber.

- Jeg ved ikke, om man kan kalde ham inhabil, men det er dæleme tæt på. Og det er dybt problematisk, at han har interesse i, at pengene bliver i tennisforbundet, siger Frederik Bentler, næstformand i padelforbundet, til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har talt med Morten Mølholm, men han henviser til formand Hans Natorp.

DIF-formand: Det er skudt helt ved siden af Det er forkert at rette sigtekornet mod direktør Morten Mølholm, siger DIF-formand Hans Natorp DIF-formand Hans Natorp. Arkivfoto: Ernst van Norde Man har i DIF været meget begejstret over padelsportens fremmarch de seneste år, og derfor ærgrer det formand Hans Natorp, at Dansk Padel Forbund nu langer ud efter organisationen og i særdeleshed direktør Morten Mølholm. Det fortæller han til Ekstra Bladet. - Jeg synes, at beskyldningerne er skudt helt ved siden af, og jeg er meget ærgerlig over dem. At Morten Mølholm er i bestyrelsen for tennisklubben i Birkerød, hvor han bor, gør ham ikke inhabil, siger Natorp. For beslutningen om at give Dansk Padel Forbund såkaldt aktivitetsgodkendelse i DTF er taget af bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund. Og her sidder Morten Mølholm ikke. - Morten Mølholm er ansat i DIF og er ikke en del af bestyrelsen, siger Hans Natorp. Ligegyldigt hvem der 'ejer' sporten

Han understreger, at man med glæde har fulgt padelsportens fremmarch i dansk idræt. - Vi er selvfølgelig interesserede i at understøtte padelsportens udbredelse. Derfor kanaliserer vi ressourcer til sporten, og det gør vi så via tennisforbundet. Vi har blandt andet indgået strategiaftaler med vores forbund – herunder Dansk Tennis Forbund – hvor vi løbende følger op, og hvor forbundet i yderste konsekvens kan miste strategistøtte, hvis man ikke lever op til aftalerne, fortæller han. Han understreger, at man i DIF egentlig ikke går så meget op i, hvem der ejer sporten. - For os handler det om, hvordan vi understøtter en sportsgren bedst. Og det er der investereret mange ressourcer i. Der er så meget gang i udviklingen af padelsporten, at ingen på nuværende tidspunkt kan sige, at ’det er os, der ejer den’, siger han. Hans Natorp tilføjer, at der allerede har været mange snakke mellem parterne, DIF, Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis Forbund, og derfor ærgrer det ham, at der nu bliver skudt med skarpt fra padelforbundet. - Det har været svært ikke at tage notits af pressemeddelelsen, og jeg er ærgerlig over, at de har den opfattelse af os. Det står i stærk kontrast til vores oplevelse af den dialog, vi har haft med dem og DTF (Dansk Tennis Forbund, red.) gennem efterhånden mange møder det seneste halve år. Kan stadig blive medlem af DIF

Hans Natorp er overbevist om, at padelsporten en dag kan blive et selvstændig forbund i DIF – på niveau med de øvrige specialforbund. - Der er ikke et padelforbund, vi kan optage i dag, men det kan der meget vel komme på et tidspunkt, siger han. - Men bliver det ikke sværere for padelsporten at få sit eget specialforbund under DIF, nu man er blevet en aktivitet under DTF? - Jeg kan ikke se, hvorfor der ikke skulle komme et padelforbund på sigt. Vi har truffet den beslutning, fordi vi ikke vil sidde på vores hænder, og så bliver vi nødt til at se på, hvad vi rent faktisk har mulighed for at gøre i dag – i et andet forbund. Hans Natorp tilføjer, at man fra DIF’s side har en forpligtelse til at respektere og overholde de eksisterende regler. - Det er vigtigt for os at understøtte de miljøer, hvor der er fart på, og vi har også en række initiativer, fx vores Trendforum, hvor vi samarbejder med idrætter, som ikke er en del af DIF. Og selvom det er irriterende for padelforbundet, er vi nødt til at overholde vores gældende regler. Vis mere Vis mindre

Meget svære at få øje på

Dansk Padel Forbund er af den klare overbevisning, at Mølholm har en interesse i at få padelsporten ind under DTF, fordi alle padelspillere i Danmark dermed bliver registreret i tennis-regi, hvorfor antallet af aktive stiger markant i tennisforbundet.

- Selvom der er bygget så mange baner, selvom antallet af aktive er eksploderet de seneste par år, og selvom det ene center efter det andet er dukket op, har DIF ikke villet anerkende os som en selvstændig sportsgren, siger han til Ekstra Bladet.

Padelsporten er i markant fremgang i mange lande. Her ses spillere i Berlin. Foto: Britta Pedersen/Ritzau Scanpix

Patrik Wozniacki er en af mange danskere, der har kastet sig over sporten. Arkivfoto: Emil Agerskov

- Dansk Tennis Forbunds resultater for padelsporten er meget svære at få øje på. For de fleste padelspillere ved godt, at æren for udviklingen af padelsporten ligger alle andre steder end hos tennisforbundet og DIF. Kammerateri i DIF, skriver forbundet med henvisning til Mølholm.

- Han har repræsenteret tennisklubben mindst én gang i forbindelse med padelsporten, hvor han sad overfor et bestyrelsesmedlem i Dansk Padel Forbund. Er DIF’s direktør inhabil i sager om padelsporten, når der skal tages beslutning om i hvilken retning pengestrømmene flyder? Ja, særligt når Dansk Padel Forbund ikke åbent er blevet oplyst om relationerne til tennissporten, skriver man i pressemeddelelsen.

Padelforbundet har mundtligt fået besked på, at sporten er lagt ind under DTF som aktivitet. Men ikke mere end det.

Til Ekstra Bladet uddyber Frederik Bentler:

- DTF og Morten Mølholm er særdeles gode venner, og vi kan ikke få lov at se en begrundelse for, hvorfor DIF har givet padelsporten til tennisforbundet, siger Frederik Bentler.

Holdt hen med snak

Torsdag skal DIF og Dansk Padel Forbund mødes til en snak om aktivitetsgodkendelsen under DTF.

- Ja, vi er blevet indkaldt til møde. Der har vi bedt om en skriftlig begrundelse samt aktindsigt. Men det har DIF ikke reageret på.

- Vi er blevet holdt hen med snak og snak og snak. Det burde ikke være hensigten, at offentlige midler bruges til at kanøfle et lille specialforbund, siger Frederik Bentler

Han er forundret over, at de midler nu skal tilgå et forbund, der ingen aktier har i den succes, padelsporten har i Danmark i disse år.

- Som jeg forstår det, betyder det, at det er legitimt for DIF at kanalisere til DTF for at udvikle padel. De penge man i bund og rund burde kanalisere til specialforbund, der har varetaget sportens interesser i fire år og som sender landshold til internationale turneringer, opretter en national liga og så videre, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'De gider ikke nye sportsgrene'

Når Danmarks Idrætsforbund afviser at optage nye medlemmer, hænger det ifølge Dansk Padel Forbund sammen med, at DIF ganske ikke ikke ønsker nye forbund under deres paraply.

- Der sidder 62 specialforbund i DIF og har hver en stemme. Og hvis vi kommer ind, skal de dele pengene med en mere. Og det kan vise sig at være mange penge på den lange bane, vi taler om. I dag er det noget, der minder om to millioner kroner, siger næstformand i padelforbundet, Frederik Bentler, til Ekstra Bladet.

- Det fremgår ikke på skrift, men det fremgår med al tydelighed i DIF’s ageren. Ja det forekommer nærmest, at DIF helst var fri for nye sportsgrene overhovedet. For som vi forstår det, så giver padelsporten mere hovedpine end glæde i DIF, skriver forbundet i pressemeddelelsen.

Man hævder, at DIF 'med padelsporten som det måske tydeligste eksempel' udstiller egne manglende evner til at at håndtere nye sportsgrene ordentligt. Og de vil ikke udelukke, at DIF's ageren i denne sag kan bunde i et større ønske.

Har tromlet så mange forbund

- DIF har selvfølgelig stadig en chance for, at en gedigen økonomisk hjælp til tennisforbundet samtidig med udefrysning af Dansk Padel Forbund – det mest voksende forbund i 2020 og ret sikkert også i 2021 – kan lykkes med at få Dansk Padel Forbund til at gå i opløsning, skriver man.

- Er det det, DIF er sat i verden for? Er det den bedste måde at udvikle sport i Danmark på?

Frederik Bentler henviser til andre sportsgrene, der gennem årene er blevet udsat for lignende behandling.

- De har tromlet så mange forbund. Du kan tage MMA. De blev lagt ind under brydeforbundet. Og beachvolley røg ind under volleyballforbundet. Og nu er vi så kommet ind under tennisforbundet, forklarer han.

- DIF kvæler alle nye forbund, inden de bliver store nok, lyder anklagen.

- Til gengæld sikrer DIF et stort set tag-selv-bord hos deres medlemmer til at overtage, spise og/eller aflive nye sportsgrene og disses forbund. Med fuld økonomisk støtte fra DIF, siger han.